İstanbul’da kar tedbirleri; uçuşlar iptal, AVM’lere kısıtlama

İstanbul’da yaşanan yoğun kar yağışı kısıtlamaları da beraberinde getirdi. AVM’ler bu akşam itibarıyla saat 19.30’da kapatılacak. THY, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 04.00’e kadar tüm uçuşları iptal etti. Trakya istikametinden İstanbul girişler durduruldu. Harem, Esenler ve İstanbul’daki diğer tüm otogarlardaki çıkışlar da yarın sabah saat 08.00’e kadar ertelendi.







İstanbul’daki yoğun kar yağışı yasakları da beraberinde getirdi. Yeni kısıtlamaları duyuran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da AVM’lerin 19.30’da kapatılacağını belirtti. Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre Harem, Esenler ve İstanbul’daki diğer tüm otogarlardaki çıkışlar da yarın sabah saat 08.00’e kadar durduruldu.





TRAKYA’DAN İSTANBUL’A ARAÇ GİRİŞİ YASAKLANDI





Ali Yerlikaya ayrıca, hava şartları nedeniyle Trakya’dan İstanbul’a araç girişinin yasaklandığını açıkladı. Yerlikaya, “İkinci bir duyuruya kadar, Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir.” ifadelerini kullandı.





HAVALİMANI UÇUŞLARA KAPATILDI





İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar yarın sabah saat 04.00’e kadar durduruldu. Türk Hava Yolları, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 04.00’e kadar tüm uçuşlarını durdurdu.





İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle kamu kurumlarında mesailerin 15.30’da sona ereceğini duyurdu.