Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’da üç kardeşin öldüğü inşaat kaçak çıktı /11 Ekim 2023 20:55

İstanbul’da üç kardeşin öldüğü inşaat kaçak çıktı

İstanbul Sancaktepe’de 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın isimli üç kardeşin hayatını kaybettiği, İstanbul Valiliği ile AKP’li Sancaktepe Belediyesi’ne ait olan inşaatın kaçak olduğu ortaya çıktı.

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TR724'te yer alan habere göre 2 Ekim Pazartesi akşamı kaybolan üç kardeşin cansız bedenleri, 4 Ekim Çarşamba günü Hilal Mahallesi’ndeki bir cem evi inşaatının su dolu temelinde bulunmuştu. Çocukların oyun oynarken su dolu temele düşerek hayatlarını kaybettiği tahmin edilirken çocukların öldüğü inşaatın AKP’li Sancaktepe Belediyesi ile İstanbul Valiliği’ne ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre; Sancaktepe Belediyesi, geçen nisan ayında 600 metrekarelik arsanın imar planını değiştirdi. Arsa, cem evi yapılabilmesi için konut alanından sosyal kültürel tesis alanına dönüştürüldü. Plan değişikliğinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde onaylanmasını beklemeden, 30 Temmuz’da da İstanbul Valisi Davut Gül, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz’ın katıldığı törenle “Birlik Cemevi” adı verilen projenin temeli atıldı.

İnşaata başlanılabilmesi için imar planı değişikliğinin İBB Meclisi’nde onaylanması gerekiyordu. Ancak plan onaylanmadığı halde Valilik ile Belediye halde inşaata başladı. Hatta inşaatın ruhsatının olmadığı ve İBB’den hafriyat için izin alınmadığı da öğrenildi. İBB kaynaklarına göre, hafriyat çalışması ve hafriyatın taşınması için izin alınması gerekirken Sancaktepe Belediyesi’nin böyle bir işlemi bulunmuyor.
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