NATO ve BM’den İsrail’e çağrı

Sözcü'de yer alan habere göre NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ilk günkü oturumlarının bitiminde basın toplantısı düzenledi.



İsrail-Filistin çatışmasının bölgeye yayılma endişesi taşıyıp taşımadığı sorulan Stoltenberg, İsrail'in hafta sonunda terör saldırılarına maruz kaldığını, masum insanların hayatını kaybettiğini ve İsrail’in bu tür terör saldırılarına karşı kendisini savunma hakkı bulunduğunu belirtti.



Stoltenberg, “İsrail’in vereceği karşılığın orantılı olmasını bekliyorum. Bu çatışma devam ederken masum sivillerin ölmesini önlemek için İsrail’in elinden geleni yapması önem taşıyor.” dedi.



İsrail’e düşman ülkelerin mevcut çatışma durumunu kullanmaması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, ABD’nin bölgedeki askeri varlığını artırdığını hatırlattı.



Stoltenberg, “Bu durum, çatışmanın tırmanmasını engellemek için verilmiş önemli bir caydırıcılık mesajıdır.” diye konuştu.



GUTERRES’TEN AÇIKLAMA



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, New York’taki BM binasında İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin basına açıklamalarda bulundu.



İsrail ve Gazze’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Guterres, bölge liderleriyle de yakın temasta olduğunu bildirdi.



Guterres, “Çatışmanın yayılmasından kaçınmalıyız.” diyerek, Lübnan ve İsrail arasındaki “Mavi Hat” olarak tanımlanan sınırdan karşılıklı ateş açılması ve Lübnan’ın güneyinden yapılan saldırılardan endişe duyduğunu kaydetti.



Tüm taraflara ve taraflar üzerinde nüfuz sahibi olanlara gerilimin artmasının ve yayılmasının önlenmesi çağrısı yapan Guterres, “Gazze’de tutulan tüm İsrailli rehinelerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyorum.” ifadesini kullandı.



Guterres, sivillerin korunması gerektiği ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi gerektiği mesajını verdi.



Halihazırda yaklaşık 220 bin Filistinlinin Gazze’deki 92 BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tesisinde barındığını aktaran Guterres, BM tesisleri, hastaneler ve okulların asla hedef alınmaması gerektiği vurgusunda bulundu.



Guterres, BM personelinin Gazze halkını desteklemek için çalıştığını belirterek “Bazı meslektaşlarımın şimdiden bunun en büyük bedelini ödemiş olmasından derin üzüntü duyuyorum.” şeklinde konuştu.



“Yakıt, gıda ve su dahil hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze’ye girmesine izin verilmeli. Şu anda hızlı ve engelsiz insani erişime ihtiyacımız var.” diyen Guterres, Mısır’a Refah sınır kapısından insani erişimin kolaylaştırılması ve El Ariş Havalimanı’nın insani yardıma hazır hale getirilmesi yönündeki yapıcı tutumundan ötürü teşekkür etti.



BM Genel Sekreteri sözlerini, “Kaybedecek vakit yok. Geçen her dakika önemli.” diyerek tamamladı.



DSÖ: SİVİLLER HEDEF DEĞİLDİR



X sosyal medya platformundan paylaşımda bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansından (UNRWA) 9 meslektaşının Gazze’de öldüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendiğini kaydetti.



Ghebreyesus, “Ailelerine ve tüm UNRWA ekibine başsağlığı dileriz, DSÖ yanınızda. Siviller ve insani yardım çalışanları hedef değildir ve her zaman korunmaları gerekir.” ifadesini kullandı.



Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonundan (IFRC) yapılan yazılı açıklamada ise 5 IFRC ağı üyesinin İsrail ve Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda öldürüldüğü bildirildi.



Açıklamada, IFRC’nin, doğrulanan ölümleri büyük üzüntüyle karşıladığı belirtildi.



UNRWA, 7 Ekim’den bu yana İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırılarında 9 çalışanının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.



İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASI



Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.



Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.



Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.



Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.



Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.



İşgal altındaki Batı Şeria’da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 24 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Ayrıca İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Silvan beldesinde çıkan olaylarda 2 Filistinliyi öldürmüştü.