Almanya’da göçmen alarmı: İşte Türkleri de ilgilendiren yeni kararlar

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre Almanya’ya her gün gelen binlerce kaçak göçmene ‘dur’ demek için hükümet harekete geçti. Son iki eyalet seçiminde ağır yara alan Başbakan Olaf Scholz, hükümet ortakları Yeşiller Eşbaşkanı Robert Habeck ve Liberal Parti lideri Christian Lindner ile, dün gece başbakanlıkta ‘acil, kırmızı kodlu’ göçmen zirvesi düzenledi.



Yaz aylarında İçişleri Bakanı Faeser'in ekibinin hazırladığı ve Yeşiller'in engellediği tasarı, daha da sertleştirilerek hayata geçirilecek. Yeni düzenleme, yasa dışı göçü önleyecek, iş hayatına kazandırılabilecek düzeyde olanların hayatını da kolaylaştıracak.



TÜRKİYE'DEN GELENE YOK



Güvenli ülke sayılan Türkiye, Sırbistan, Makedonya'dan gelenlerin sınır dışları ise kolaylaşacak. Bunlara, ek gözaltı süreleri verilecek ve gece bile kaldıkları yerlerden alınıp gönderilecekler. Yeni Göç Yasası'nda 12 ayrı alanda sıkılaştırma öngörülüyor. Çalışma izni için ise süre kısaltılıyor. Yasa dışı göçmenler yüzünden iktidarı kaybedeceğini gören Başbakan Scholz ve diğer iki ortağının aldığı ve Kasım ayında yürürlüğe girmesi planlanan kararlar, ARD tv’siyle paylaşıldı.



Kararlar şöyle;



– Sınır dışı işlemi için tanınan süre artık daha uzun süre olacak. 10 gün içinde sınır dışı edilmeyenler, ülkede kalabiliyordu. Bu süre 28 güne çıkarılacak.



– Organize suçlara, ‘insan ticareti- kaçakçılığı’ da eklenecek ve kaçakçıların ülkeden sınır dışı edilmeleri kolaylaştırılacak.



– Polise ve güvenlik birimlerine, kaçakları bulmaları için daha uzun süre verilecek.



– Kaçakların ya da yasa dışı göçmenlerin daha önce sadece ikametgahı aranabiliyordu. Artık konaklama yerleri ve yakınlarındaki her yer, her oda aranabilecek.



– Kaçakların kimliğinin tespiti için başka kişilere ait dolaplar bile aranabilecek ve cep telefonlarına el konulabilecek.



– Geceleri sınır dışı işlemleri yapılabilecek.



– Sınır dışı işlemi daha önce bir ay önceden ilgiliye bildiriliyordu. Emniyet yetkilileri için bu mecburiyet kalkacak. Ani sınır dışılar olabilecek.



– Sadece çocuklu aileler için, ani sınır dışı işlemi yapılmayacak. Bunlara süre verilecek.



– İkamet koşulları sertleştirilecek ve sınır dışı için bekleyenlerin tutukluluk süreleri uzatılacak.



– Sığınma başvuruları uzun sürenlerin ve sürüncemede bıraktırmak için çalışanların gözaltına alınması mümkün olacak.



– Ortak bir yerde yaşayan ilticacılara, daha az para verilecek.



KALMA ŞANSI OLANA HIZLI İZİN



Bu zorlaştırmaların yanı sıra bir de kolaylık getirilecek. İlticacılardan, iş bulanlar ya da meslek sahibi olanlar, daha erken çalışmaya başlayabilecek. Bunun için 6 ay ülkede kalmış olmak yetecek. Kalma hakkı olan ya da hakkı olduğu düşünülen kişilerin hızlıca iş piyasasına uyumları gerçekleştirileek. Ancak bu durum, Türkiye gibi ‘güvenli ülke’ sayılan ülkelerden gelen ilticacılar için geçerli olmayacak.



Maddi yardımlardan, ayni yardımlara geçişle ilgili bir madde yok ama bu konu Eyalet Hükümet Başkanları'nın Kasım ayında yapacağı toplantıya bırakıldı. Orada büyük ihtimalle kısıtlamalar gelecek.



PARKLARI SÜPÜRSÜNLER



Bu arada, SPD'nin üst yönetiminden yasa dışı göçmenleri çeşitli kamu hizmetlerinde çalıştırma önerisi geldi. SPD, ‘Bunlar parkları süpürebilir, yaprak toplayabilir’ derken, Bavyera Eyaleti'nden buna destek verildi. CSU partisi, SPD'nin bunu nihayet görebilmesinden memnun olduğunu duyurdu.