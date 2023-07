İstanbul’daki Suruç anmasına polis müdahalesi: Gözaltılar var

Sözcü'de yer alan habere göre Türkiye İşçi Partisi (TİP), Şanlıurfa Suruç'ta 20 Temmuz 2015 tarihinde IŞİD’in yaptığı canlı bomba saldırısında katledilen 33 kişiyi anmak için Kadıköy'deki Halitağa Caddesi'nde basın açıklaması düzenledi.



Katliamda hayatını kaybedenlerin ailelerinin de katıldığı etkinlikte TİP üyeleri, katliamda ölenlerin fotoğraflarını ve “Suruç için adalet, herkes için adalet” yazılı dövizler taşıdı.



“ETRAFIMIZDA POLİS ABLUKASI VAR”



TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, burada yaptığı açıklamada şöyle konuştu:



* “40 derece sıcakta evladı katledilen aileler Kadıköy'ün göbeğinde oturuyorlar. Etrafımızda bir abluka var. Sadece bu meydanda değil, buradan Bahariye'nin başına kadar, her sokakta, her köşede onlarca, yüzlerce polis bekliyor şu anda. Neden bunu yapıyorlar? Daha iki gün önce 6 arkadaş tutuklandı. Sebebi Suruç için adalet istemeleri. Sebebi, Suruç'u unutturmamak istemeleri.



“UNUTMAMIZI İSTİYORLAR”



* Unutmamızı istiyorlar arkadaşlar. Göz göre göre 33 genci bombalayıp öldürdüklerini unutmamızı istiyorlar. O canlı bomba olacak şerefsiz katilin 4 saat önce emniyet arabalarında adını geçtiğini unutmamızı istiyorlar. MİT raporlarını, emniyet istihbaratlarını unutmamızı istiyorlar. Ona işareti çakan öbür motosikletliyi, bir karakolun önünden alıp, sakalını kesip arkasından serbest bıraktığını unutmamızı istiyorlar.



“UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ”



*Adalet aramamamızı istiyorlar. Bunları neden yaptıklarını düşünmeyelim, sorgulamayalım istiyorlar. ‘Konuşursam yer yerinden oynar diyen Ahmet Davutoğlu'nun bir kez olsun ifadesine bile başvurmadıklarını, her birinin kafasını kuma gömdüğünü unutmamızı istiyorlar. Biz diyoruz ki, inadına bu çocukların savunduğu barış iradesi adına, bu topraklarda bir arada yaşamak inadımız uğruna unutmayacağız, unutturmayacağız.”



ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR



Anmaya polis müdahale etti. Aralarında TİP MYK Üyesi ve Gençlik Sekreteri Arzum Yalçın ve Öğrenci Bürosu üyesi Ilgaz Özer’in de bulunduğu 20 TİP üyesi ve bazı kişiler gözaltına alındı.



Öte yandan, Kadıköy Rıhtım’da bir grup da Suruç katliamını protesto etmek için sloganlar atarak yürüyüş yapmak istedi. Polis ekipleri gruba müdahale ederek bazı kişileri gözaltına aldı.