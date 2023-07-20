Samanyolu Haber /Ekonomi / Erdoğan'ın heyetinde yer almıştı: SADAT'tan 'Körfez seyahati' açıklaması /20 Temmuz 2023 22:46

Erdoğan'ın heyetinde yer almıştı: SADAT'tan 'Körfez seyahati' açıklaması

SADAT, Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi'nin, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Körfez turuna katılmasına dair tepkilerin ardından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre SADAT, Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi’nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte Körfez turuna katılması nedeniyle gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaptı. İş forumuna katılmalarının son derece olağan olduğunu savunan SADAT, CHP'yi hedef alarak, "yargı önünde cevap vereceklerini" belirtti.

SADAT Savunma A.Ş. Hukuk Müşavirliği’nden yapılan açıklamada, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in “Tayyip Erdoğan seçim sürecinde, 'SADAT ile ilgili bütün eleştirilere alakam yok' demişti. Beyefendi, SADAT’ın CEO’su Melih Tanrıverdi Suudi Arabistan’daki heyette. Heyetle birlikte temaslarda bulunuyor. İş formuna katılıyor ve beyefendinin referansı Recep Tayyip Erdoğan” sözleri üzerine açıklama yapıldığı kaydedildi.

"ÜLKEMİZİN BAŞARILARINI GÖLGELEMEYE YÖNELİK BİR GİRİŞİM"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu’nda Türkiye’de farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirketin yöneticisi yer almış ve birçok sektörde ülkemizin yararına iş birliği anlaşmaları imzalanmıştır. SADAT A.Ş’yi temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Melih Tanrıverdi, iki ülke arasında Savunma Sanayi Hizmet Sektöründeki iş birliğini güçlendirmek amacıyla foruma katılım sağlamıştır. Nitekim bu kapsamda, Suudi Arabistan Krallığı, Katar Devleti ve Birleşik Arap Emirliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Savunma Sanayi sektöründe kapsamlı bir iş birliği anlaşmaları imzalandığı da kamuoyuna yansımıştır."

CHP HEDEF ALINDI

CHP’yi hedef alan SADAT, açıklamasında, “DEİK İş Forumlarında Savunma Sanayi Hizmet Sektöründe ülkemizi temsil eden iş insanlarımızın bir siyasi parti tarafından açıkça hedef gösterilmesi, ülkemizin bu sektördeki başarılarını gölgelemeye yönelik bir girişimdir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile bir sermaye şirketi olan SADAT’ı ilişkilendirmek, son derece mesnetsiz bir girişimdir” ifadelerini kullandı.

"Bir iş forumuna katılmalarının son derece olağan" olduğunu öne süren SADAT, CHP’ye “yargı önünde cevap vereceklerini” belirtti.
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