Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ile Zimbru Chisinau arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turundaki ilk maç 26 Temmuz Çarşamba günü akşamı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, rövanş ise 1 Ağustos Salı akşamı deplasmanda oynanacak.





Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi Moldova ekibi Zimbru Chisinau oldu.UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. Ön Eleme turunda San Marino takımı La Fiorita 1967 ile eşleşen Moldova ekibi Zimbru Chisinau, 1-1 biten ilk maçın rövanşını 1-0 kazandı ve 2. Ön Eleme turunda Fenerbahçe ile eşleşti.Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Arnavutluk'tan KF Tirana oldu.UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu, çift maç eleme usulüne göre 27 Temmuz–3 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Siyah-beyazlılar, rakibiyle ilk maçı Beşiktaş Stadyumu'nda oynayacak.