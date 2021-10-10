Samanyolu Haber /Spor / İstanbul Grand Prix’sini 2. bitiren pilottan yarış sonrası Türkiye açıklaması /10 Ekim 2021 21:53

İstanbul Grand Prix’sini 2. bitiren pilottan yarış sonrası Türkiye açıklaması

İstanbul'da düzenlenen Formula 1 Türkiye Grand Prix’sini 2. sırada tamamlayan Verstappen, yarışın ardından Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu.

SHABER3.COM

Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinde yarışa 2. sırada başlayan Max Verstappen başladığı yerde yarışı tamamladı. Yarışın ardından Verstappen, Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu.

58 turluk Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinde ıslak zeminde yapılan yarışta damalı bayrağı ilk geçen sürücü Mercedes pilotu Valtteri Bottas oldu.

Yarışa 2. sırada başlayan Max Verstappen de başladığı yerde yarışı tamamlarken, bir diğer Red Bull sürücüsü Sergio Perez, 3. olarak podyum gören son isim oldu. Yarışa 11. sırada başlayan Lewis Hamilton da yarışı 5. olarak bitirdi.

Bu sonuçların ardından haftaya lider giren Hamilton, yerini Verstappen'e bıraktı.

Yarışın ardından S Sport'a konuşan Max Verstappen, "Havanın çok güzel olmamasına rağmen çok insan vardı. Çok güzel bir pist burası. Takvimde olduğu için çok mutluyum. Podyumdan taraftarları görme imkanım da oldu" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul Grand Prix’sini 2. bitiren pilottan yarış... Sonraki Haber >>

Tantan: Bugün hukuksuzluğa imza atanlar, yargılanacağını asla unutmasın

Tantan: Bugün hukuksuzluğa imza atanlar, yargılanacağını asla unutmasın

Köylüleri jipiyle ezerek öldüren bakan oğlu gözaltında

Köylüleri jipiyle ezerek öldüren bakan oğlu gözaltında

10 Ekim Ankara Katliamı anmasına polis müdahalesi

10 Ekim Ankara Katliamı anmasına polis müdahalesi

Erdoğan'ın mitinginde kalan yiyecekleri vatandaşlar topladı

Erdoğan'ın mitinginde kalan yiyecekleri vatandaşlar topladı

Erdoğan’dan yeni bir promter kazası!

Erdoğan’dan yeni bir promter kazası!

Karamollaoğlu: ‘Ayşe Özdoğan Hanım’a gösterilen yaklaşımı tasvip edemiyorum’

Karamollaoğlu: ‘Ayşe Özdoğan Hanım’a gösterilen yaklaşımı tasvip edemiyorum’

Zabıtalardan öldüresiye dayak

Zabıtalardan öldüresiye dayak

İşte Erdoğan’ın toplumun çeşitli kesimleri ile ilgili sözleri

İşte Erdoğan’ın toplumun çeşitli kesimleri ile ilgili sözleri

TRT spikerinin 'İmamoğlu' sınavı: Duraksadı, korktu ve okumadı!

TRT spikerinin 'İmamoğlu' sınavı: Duraksadı, korktu ve okumadı!

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:06:54