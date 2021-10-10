İstanbul Grand Prix’sini 2. bitiren pilottan yarış sonrası Türkiye açıklaması

Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinde yarışa 2. sırada başlayan Max Verstappen başladığı yerde yarışı tamamladı. Yarışın ardından Verstappen, Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu.



58 turluk Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinde ıslak zeminde yapılan yarışta damalı bayrağı ilk geçen sürücü Mercedes pilotu Valtteri Bottas oldu.





Yarışa 2. sırada başlayan Max Verstappen de başladığı yerde yarışı tamamlarken, bir diğer Red Bull sürücüsü Sergio Perez, 3. olarak podyum gören son isim oldu. Yarışa 11. sırada başlayan Lewis Hamilton da yarışı 5. olarak bitirdi.





Bu sonuçların ardından haftaya lider giren Hamilton, yerini Verstappen'e bıraktı.





Yarışın ardından S Sport'a konuşan Max Verstappen, "Havanın çok güzel olmamasına rağmen çok insan vardı. Çok güzel bir pist burası. Takvimde olduğu için çok mutluyum. Podyumdan taraftarları görme imkanım da oldu" dedi.