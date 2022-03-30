Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul için 'Afrika tozu' uyarısı /30 Mart 2022 20:16

İstanbul için 'Afrika tozu' uyarısı

Geçtiğimiz haftalarda kar yağışlarıyla gündeme gelen İstanbul için bu kez de Afrika'dan gelmesi beklenen toz için meteorolojik bir uyarı yapıldığı belirtildi.

İstanbul için 'Afrika tozu' uyarısı

İstanbul'da iki hafta üst üste etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava yerini bahar sıcaklığına bırakırken kent için bu kez Afrika'dan gelmesi beklenen toz için meteorolojik bir uyarı yapıldığı belirtildi.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı uyarıya göre, 31 Mart 2022 Perşembe ve Cuma günleri Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklenmektedir.

MGM'nin sitesinde perşembe günü Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde hafif kuvvette, Suriye sınırına yakın kesimlerde orta kuvvette yüzey toz taşınımı beklendiği duyuruldu.

Uyarıda toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

İSTANBUL İÇİN UYARI GELDİ

Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

28 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarı yaptığı iller: Ağrı, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, İzmir, Kars, Kırklareli, Malatya, Muğla, Muş, Rize, Siirt, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Ardahan, Iğdır
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