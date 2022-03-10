Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da Aybar için yeni önlemler alındı /10 Mart 2022 16:58

İstanbul'da Aybar için yeni önlemler alındı

İstanbul'da günler öncesinden uyarılar yapılan kar yağışı kendini göstermeye başladı. İstanbul Valiliği kar yağışı için alınan yeni önlemleri açıkladı.

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İstanbul'da, asgari personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanların yarın da idari izinli sayılacağı bildirildi. Yerlikaya, "Motosiklet ve scooter'ların kullanımı bugün 19.00’dan sonra 2. bir karara kadar yasaklandı" dedi.

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı bu sabah erken saatlerde etkili olmaya başladı. 5 gün boyunca devam etmesi beklenen kar yağışına ilişkin sorun yaşanmaması adına çeşitli önlemler alınmaya devam ediyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu kapsamda alınan yeni kararları şöyle duyurdu:

"Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir"

"Motosiklet ve scooter'ların kullanımı bugün 19.00’dan sonra 2. bir karara kadar yasaklandı"
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