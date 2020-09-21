İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam

Halk Ekmek AŞ'nin zamlı tarifesine göre tam buğday ekmeği 3,40 TL'den 5,00 TL'ye, organik buğday ekmeği 4,75 TL'den 6 TL'ye, organik buğday unu 5,50 TL'den 7 TL'ye, normal ve kepekli ekmek ücretleri ise 0,75 TL'den 1 TL'ye yükseldi.







Zam oranları şöyle duyuruldu: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek'te un fiyatlarına ve diğer gider maliyetlerine gelen artış sebebiyle ekmek fiyatları 75 kuruştan 1 TL’ye yükseldi.





İstanbul Halk Ekmek, normal ve kepekli ekmek ile ilgili fiyat düzenlemesini en son 2,5 yıl önce yapmıştı.

32 aydır başta un ve diğer maliyet giderlerinde meydana gelen artışı yansıtmadığı ekmeğin fiyatında artışına gitmek durumunda kaldı.





UN YÜZDE 85, ELEKTRİK FİYATI YÜZDE 133 ARTTI





Ekmeğin ana ham maddesi olan un fiyatı, Şubat 2018 ile Eylül 2020 arasında yüzde 85 arttı.

Ekmek maliyetindeki diğer önemli girdiler olan dağıtım, işçilik ve enerji maliyetlerine gelen zam sebebiyle fiyat artışı mecburi hale geldi.





Son 32 ayda elektriğe yüzde 133, doğalgaza yüzde 91, işçi ücretlerinde de yüzde 50 artış meydana geldi.

İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmeği sürekli sunabilmek için fiyat düzenlemesi yapmak kaçınılmaz hale geldi."