İstanbul'da maymun paniği: 3 kişi yaralandı

İstanbul Büyükçekmece Fatih Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında sokakta başıboş bir şekilde dolaşan maymun yoldan geçenlere saldırmaya başladı.



2’NCİ KATA KADAR TIRMANDI



Maymunu görenler korkup kaçarken, dört katlı binanın ikinci katına kadar tırmanan maymunun, balkondan evin içine girerek evi dağıttığı anlar ev sahibi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.



Maymunun sahibi olduğu iddia edilen kişiler maymunu alarak olay yerinden uzaklaştı. Maymunun saldırısına maruz kalan 3 kişiden 2’si olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



EV SAHİBİ YAŞANANLARI ANLATTI



Maymunun girdiği evin sahibi Metin Tunçel, “Telefon geldi, maymun eve girmiş. Koşa koşa geldik, evi dağıtmış, zarar vermiş. Alt kat komşumuzu darbetmiş. Ambulans ile kaldırmışlar. Durum bu, maymunu arıyoruz yani. Evet, çevredekileri de ısırmış. Benim bildiği alt kat komşumuz var Nermin teyze, onu baya bir darbetmiş ambulans ile hastaneye kaldırmışlar. Bir de komşularımız var, onları da ayaklarından ısırmış. Sonra sahipleri gelip, kucağına gitmiş sahibinin, sonra da kaçmışlar” dedi.