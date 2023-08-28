Meteoroloji uyardı: Aşırı sıcaklar geliyor

Sözcü'de yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun kuzey kesimlerinde sıcaklıkların yükseleceğini duyurdu.



Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarın (29 Ağustos) Marmara bölgesinden başlayarak hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üzerine çıkması beklendiği ifade edildi.



Yapılan yazılı açıklamada, “Hava sıcaklıklarının; Marmara ve Karadeniz’de 8 ila 10 derece, İç Anadolu’da 6 ila 8 derece, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da 2 ila 4 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 Eylül Cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak mevsim normallerine düşmesi bekleniyor” denildi.



VATANDAŞLARA SICAKLIK UYARISI



Meteoroloji ayrıca tüm yurttaşlara, “Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” uyarısında bulundu.



O İLLER TEK TEK AÇIKLANDI



Meteoroloji’nin tahminlerine göre önümüzdeki günlerde bazı illerde beklenen hava sıvaklıkları şu şekilde:



Ankara: 33-36



İstanbul: 32-34



İzmir: 31-34



Kayseri: 30-35



Sivas: 29-35



Yozgat: 29-33



Adana: 33-35



Konya: 32-34



Eskişehir: 33-35



Kırıkkale: 34-38



Bolu: 31-35



Karabük: 34-37



Amasya: 34-38



Tokat: 34-37



Trabzon: 29-30



Bayburt: 31-34



Çankırı: 35-38



Malatya: 34-37



Elazığ: 35-38



Tunceli: 35-37



Erzincan: 33-35



Diyarbakır: 35-40



Batman: 36-41