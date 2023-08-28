Avrupa Konseyi Başkanı Michel’in 2030 genişleme planında Türkiye yok

TR724'ten Ersan Kırlı'nın haberine göre Slovenya’daki Bled Stratejik Forumu’nun açılış konuşmasını yapan Michel, “Genişleme artık bir hayal değil”, “Artık ilerleme zamanı geldi” ifadelerini kullandı. Forumda Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan liderleri ile biraraya gelen Michel, Batı Balkan ülkelerinin AB yolculuğun 20 yıldan da öncesine dayandığını, bu durumun pek çok kişiyi hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.



ZAMANI GELDİ



Charles Michel, daha güçlü ve güvenli bir AB için belirsizliklerden kurtularak, problemlerle dürüstlük ile yüzleşerek, genişlemenin sağlanmasının zamanının geldiğini söyledi.



Avrupa Konseyi Başkanının konuşmasının önemli bir kısmını AB’nin genişlemesi meselesi oluşturdu. İşlerinin kolay olmadığını ve sürecin acı verici olabileceğini de belirten Michel, net hedefler koymaları gerektiğini ifade ederek hem AB hem de adaylık statüsündeki ülkelerin 2030 yılına kadar genişlemeye hazır olmaları gerektiğine inandığını dile getirdi.



AB Konseyi Başkanı ayrıca AB’nin 2022 Haziran’da Ukrayna ve Moldova’ya AB üyeliği adaylık statüsü verdiğini, Gürcistan’a ise gerekli adımları tamamlamaları halinde aynı statüyü verme kararı aldıklarını hatırlattı.



AB liderlerinin Avrupa Konseyi toplantılarında genişleme konusunu ele alacaklarını duyuran Michel, “Ukrayna ve Moldova ile AB katılım müzakerelerinin başlatılması konusunda bir duruş sergileyeceğiz. Ayrıca Bosna Hersek ve Gürcistan’ın da tekrar masada olmasını bekliyorum.” dedi.



Konuşmasında “AB içinde geçmişteki çatışmalara yer yok” diyen Michel, AB’nin genişlemeye hazır olabilmesi için bazı reformları da hayata geçirmesi gerektiğinin altını çizdi. Üye ülkeleri AB’nin genişlemesi yönünde ikna etmenin de kolay olmayacağı öngörüsünde bulunarak “İnsanların kalpleri, bu bizim en büyük zorluğumuz olabilir.” şeklinde konuştu.