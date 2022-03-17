Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da okullara kar tatili, bazı kamu personeline izin /17 Mart 2022 21:17

İstanbul'da okullara kar tatili, bazı kamu personeline izin

İstanbul'da Cuma günü ve hafta sone etkili olması beklenen yeni kar yağışı ile ilgili olarak eğitim ve kamu hizmetleri alanında yeni kararlar açıklandı.

SHABER3.COM

Meteoroloji’nin uyarıları sonrası İstanbul’da okullar yarın için tatil edildi. Meteoroloji’den yapılan açıklamada da “Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor” denildi.
ÇOK SAYIDA SEFER İPTAL EDİLDİ

Türk Hava Yolları, 18-19 Mart tarihlerinde İstanbul’da beklenen olumsuz hava şartlarından dolayı İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları’ndaki bazı uçuşları iptal ettiğini duyurdu. Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada ise 19 Mart’ta İstanbul Havalimanı’dan 80, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ise 20 seferin iptal edildiği belirtildi.

İSTANBUL'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alınan kar tedbirlerini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Bugün,Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantımızda,Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden ilimizdeki 3 günlük hava tahminini aldık. 20.30’daki son meteorolojik verilere göre #İstanbul’da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı aldığımız idari tedbirler" notuyla kar tatilini duyurdu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbul'da okullara kar tatili, bazı kamu personeline izin Sonraki Haber >>

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Sağlık Çalışanları eylemde

Sağlık Çalışanları eylemde

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ben yoruldum hayat

Ben yoruldum hayat

Ayhan Çarkın itiraf etti

Ayhan Çarkın itiraf etti

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:51:48