İstanbul'da okullara kar tatili, bazı kamu personeline izin

ÇOK SAYIDA SEFER İPTAL EDİLDİ





İSTANBUL'DA EĞİTİME KAR ENGELİ





İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alınan kar tedbirlerini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Bugün,Karla Mücadele Değerlendirme ve Hazırlık Toplantımızda,Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden ilimizdeki 3 günlük hava tahminini aldık. 20.30’daki son meteorolojik verilere göre #İstanbul’da beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı aldığımız idari tedbirler" notuyla kar tatilini duyurdu.

Meteoroloji’nin uyarıları sonrası İstanbul’da okullar yarın için tatil edildi. Meteoroloji’den yapılan açıklamada da “Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor” denildi.Türk Hava Yolları, 18-19 Mart tarihlerinde İstanbul’da beklenen olumsuz hava şartlarından dolayı İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları’ndaki bazı uçuşları iptal ettiğini duyurdu. Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada ise 19 Mart’ta İstanbul Havalimanı’dan 80, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ise 20 seferin iptal edildiği belirtildi.