Samanyolu Haber /Dünya / NATO'ya Rusya'ya müdahale çağrısı /17 Mart 2022 21:27

NATO'ya Rusya'ya müdahale çağrısı

Estonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Martin Herem, Rusya'nın Ukrayna savaşında kitle imha silahı kullanması durumunda NATO'nun söz konusu savaşa doğrudan müdahil olması gerektiğini ileri sürdü.

SHABER3.COM

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken, Estonya Genelkurmay Başkan'ndan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Estonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Martin Herem, Rusya yönetimi tarafından bir kitle imha silahı kullanımı olması durumunda NATO'nun savaşa doğrudan müdahil olması gerektiğini ifade etti.

NATO VURGUSU

Estonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Martin Herem, Rusya’nın Ukrayna savaşında kitle imha silahı kullanması durumunda, NATO’nun buna doğrudan müdahale etmesi gerektiğini savundu.

CNBC televizyonuna konuşan Korgeneral Herem, Rusya-Ukrayna savaşına dair değerlendirmelerde bulundu.

Herem, sunucunun, Rusya’nın Ukrayna’da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanması durumunda NATO’nun Rusya-Ukrayna savaşına müdahale edip etmemesi gerektiği sorusuna, “Eğer Rusya kitle imha silahları kullanırsa evet” cevabını verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber NATO'ya Rusya'ya müdahale çağrısı Sonraki Haber >>

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Sağlık Çalışanları eylemde

Sağlık Çalışanları eylemde

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ben yoruldum hayat

Ben yoruldum hayat

Ayhan Çarkın itiraf etti

Ayhan Çarkın itiraf etti

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:52:08