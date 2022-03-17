NATO'ya Rusya'ya müdahale çağrısı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken, Estonya Genelkurmay Başkan'ndan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.





Estonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Martin Herem, Rusya yönetimi tarafından bir kitle imha silahı kullanımı olması durumunda NATO'nun savaşa doğrudan müdahil olması gerektiğini ifade etti.





NATO VURGUSU







Estonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Martin Herem, Rusya’nın Ukrayna savaşında kitle imha silahı kullanması durumunda, NATO’nun buna doğrudan müdahale etmesi gerektiğini savundu.







CNBC televizyonuna konuşan Korgeneral Herem, Rusya-Ukrayna savaşına dair değerlendirmelerde bulundu.







Herem, sunucunun, Rusya’nın Ukrayna’da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanması durumunda NATO’nun Rusya-Ukrayna savaşına müdahale edip etmemesi gerektiği sorusuna, “Eğer Rusya kitle imha silahları kullanırsa evet” cevabını verdi.