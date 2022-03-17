Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası döviz rezervleri ile ilgili yeni rakam /17 Mart 2022 20:56

Merkez Bankası döviz rezervleri ile ilgili yeni rakam

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervlerinde yeni bir azalma oldupu belirtildi. Buna göre Merkez'in geçtiğimiz hafta 68 milyar 180 milyon dolar olan rezervleri, 11 Mart ile sona eren haftada 65 milyar 336 milyon dolara indi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 2 milyar 844 milyon dolar düşüş gösterdi.

TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 68 milyar 180 milyon dolar olan rezervler, 11 Mart ile sona eren haftada 65 milyar 336 milyon dolara indi.

TCMB altın rezervleri 42 milyar 81 milyon dolardan 43 milyar 528 milyon dolar seviyesine geldi. Böylece TCMB toplam rezervleri 110 milyar 261 milyon dolarken 108 milyar 864 milyon dolar oldu.

NET REZERVLER AZALDI

Aynı dönemde TCMB’nin net uluslararası rezervleri 2 milyar 287 milyon dolar düşüş gösterdi.

Geçtiğimiz hafta 18 milyar 148 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, 11 Mart ile sona eren haftada 15 milyar 861 milyon dolara geldi.
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