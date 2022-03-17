Samanyolu Haber /Gündem / Sigara ile ilgili zam açıklaması /17 Mart 2022 20:52

Sigara ile ilgili zam açıklaması

Artan enflasyon ve girdi maliyetlerindeki yükselme sonrasında zam haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın, Imperial Tobacco grubu sigaralarına 2 TL zam yapıldığını açıkladığı belirtildi.

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Zam haberleri gelmeye devam ediyor. Enflasyondaki yükselme ve girdi maliyetlerinin artması ürünlere yapılan zamlar olarak geri dönüyor.

Evrensel'de yer alan habere göre art arda gelen zamlara bir yenisi daha eklendi.

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Imperial Tobacco grubu sigaralara 2 TL zam yapıldığını açıkladı.

Özgür Aybaş'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımına göre yeni fiyatlar şöyle:

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