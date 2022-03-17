Sigara ile ilgili zam açıklaması

Zam haberleri gelmeye devam ediyor. Enflasyondaki yükselme ve girdi maliyetlerinin artması ürünlere yapılan zamlar olarak geri dönüyor.







Evrensel'de yer alan habere göre art arda gelen zamlara bir yenisi daha eklendi.



Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Imperial Tobacco grubu sigaralara 2 TL zam yapıldığını açıkladı.



Özgür Aybaş'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımına göre yeni fiyatlar şöyle: art arda gelen zamlara bir yenisi daha eklendi.Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Imperial Tobacco grubu sigaralara 2 TL zam yapıldığını açıkladı.



