Türkiye'de 101 can kaybı ve 21 bin 354 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 101 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 319 bin 260 yeni koronavirüs testi yapıldı.



21 bin 354 kişinin test sonucu pozitif çıkarken 25 bin 619 kişi de iyileşti.



İşte Türkiye'deki 17 Mart 2022 Perşembe tarihli koronavirüs tablosu:





