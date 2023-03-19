İstanbul'daki Nevruz kutlamalarında 240 kişi gözaltına alındı

Marmara'da İstanbul, Bursa ile Tekirdağ'ın Ergene, Kocaeli'nin Gebze, Balıkesir'in Ayvalık ilçeleri; Ege'de İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla; Akdeniz'de Mersin, Antalya; İç Anadolu'da Ankara ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de Siirt, Batman ve Mardin'in Kızıltepe ilçesi dahil 23 ayrı merkezde kutlama yapıldı.



HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Sözcüsü Avukat Serhat Eren, İstanbul’daki kutlamaların ardından yürüyüşe geçen kalabalığıa polisin müdahale ettiğini ve bunun sonucunda 240 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Kutlamaların yapıldığı pek çok yerde yağmurlu hava etkili oldu. Ancak buna rağmen tüm kutlamalara katılım yüksek oldu. Soğuk hava ve yağış nedeniyle ise kutlamalar erken bitti.



Bu yılki kutlamalar deprem ve selin neden olduğu felaketlerin gölgesinde geçti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Nevruz'un, depremde hayatını kaybedenlere adandığını söyledi.

Yapılan konuşmalarda da yaşanan doğal felaketlerin faturasının bu denli ağır olmasında hükümetin ve iktidarın payının yüksek olduğu vurgusu öne çıktı.

“İktidarın enkaz altında kaldığı”ifadesi ise birçok konuşmacı tarafından dile getirildi.

İstanbul'daki Nevruz'da HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Yeşiller Sol Partisi Eş Sözcüsü İbrahim Akın, HDK Eş Sözcüsü Esengül Demir birer konuşma yaptı.

HDK Eş sözcüsü Demir açılış konuşmasında “Enkaz altında insanları ölüme terk eden bu iktidara karşı öfkemiz, isyanımız ayaktadır'' dedi.

Demir ayrıca, iktidarın seçim pazarlıklarını kadınları yok saymak üzere kurduğunu da söyledi.

Buldan: 14 mayıs milat olacak





HDP Eş Genel Başkanı Buldan konuşmasında Nevruz'un tarihçesine vurgu yaptı ve Nevruz'un mücadele ve barış anlamına geldiğini söyledi.





Buldan, bu yıl bu değerlere acı deprem ve sel felaketinde yaşanan ağır kayıplardan dolayı acı ve öfke duygularının da dahil olduğunu belirten Buldan, Nevruz’un bu sene bu yüzden bayram havasında kutlanmadığını, bugünü depremde hayatını kaybedenlere adadıklarını ifade etti.





Seçimlerin yapılacağı 14 Mayıs'ın milat olacağını vurgulayan Buldan, AKP ve MHP’nin bu seçimlerde “Türkiye halklarının ne kadar büyük olduğunu, Kürtlerin ne kadar iradeli olduğunu, kadınların gençlerin bu ülkeyi değiştirme ve dönüştürme yeteneğinin nasıl ortaya çıkaracağını göstereceklerini” belirtti.





Buldan şöyle devam etti:





“Bu ülkeyi yönetenler şunu bilsin ki Kürtlere hakaret ederek, Türkiye halklarına parmak sallayarak, her gün tehdit ederek bu süreci yönetemezsiniz, biz buna müsaade etmeyeceğiz. Hakaretlerinize de parmak sallamanıza da tehditlerinize de boyun eğecek bir halk yok karşınızda.”





Buldan, Türkiye'deki tüm halkların geleceği inşa etmek için sandıklara sahip çıkacağını da belirtti.





Ülkenin savaşa değil toplumsal barışa ihtiyacı olduğunu söyleyen Pervin Buldan, PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin bir an önce son bulmasını istedi ve tüm Türkiye'nin bu tecrit alanına sıkıştırılmak istendiğini savundu:





“Her ağzını açanı, cezaevine koyuyorlar, dava açıyorlar. Tweet atan gençleri cezalandırıyorlar. Ama biz 14 Mayıs’tan sonra öyle bir ülkeye gözümüzü açacağız ki tweetlerinizi de atacaksınız, halaylarınızı da çekeceksiniz, özgür bir yaşama uyanacaksınız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.”