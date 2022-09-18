İstanbulspor - Beşiktaş maç sonucu: 2-2

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor'la berabere kaldı. İlk 45 dakikayı 2-1 önde kapatan Kartal, 86. dakikada Ali Yaşar'ın frikik golüne engel olamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Sarı Siyahlılar'ın yenilmezlik serisi ise 3 maça yükseldi.



Beşiktaş , Süper Lig 'in 7. haftasında İstanbulspor'la Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Geçtiğimiz hafta evinde Başakşehir'e 1-0 kaybederek namağlup unvanı sona eren Kara Kartal'da kırmızı kart cezalısı Valerien Ismael yerine kulübede Adam David Murray görev yaptı. Ankaragücü deplasmanında yaşanan saha olaylarının ardından 1 maç ceza alan Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Josef de Souza, İstanbulspor maçına ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.