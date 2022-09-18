Samanyolu Haber /Spor / İstanbulspor - Beşiktaş maç sonucu: 2-2 /18 Eylül 2022 00:44

İstanbulspor - Beşiktaş maç sonucu: 2-2

Başakşehir'e kaybederek namağlup unvanı sona eren Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'la berabere kaldı.

SHABER3.COM

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor'la berabere kaldı. İlk 45 dakikayı 2-1 önde kapatan Kartal, 86. dakikada Ali Yaşar'ın frikik golüne engel olamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Sarı Siyahlılar'ın yenilmezlik serisi ise 3 maça yükseldi.
 
Beşiktaş , Süper Lig 'in 7. haftasında İstanbulspor'la Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Geçtiğimiz hafta evinde Başakşehir'e 1-0 kaybederek namağlup unvanı sona eren Kara Kartal'da kırmızı kart cezalısı Valerien Ismael yerine kulübede Adam David Murray görev yaptı. Ankaragücü deplasmanında yaşanan saha olaylarının ardından 1 maç ceza alan Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Josef de Souza, İstanbulspor maçına ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstanbulspor - Beşiktaş maç sonucu: 2-2 Sonraki Haber >>

Fethullah Gülen Hocaefendi, Ali Katırcıoğlu için gıyabi cenaze namazı kıldırdı

Fethullah Gülen Hocaefendi, Ali Katırcıoğlu için gıyabi cenaze namazı kıldırdı

İndirimli telefon kavgasına tabancayla girdiler

İndirimli telefon kavgasına tabancayla girdiler

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Mishela Rapo - Kardeşin Duymaz El Oğlu Duyar

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Mishela Rapo - Kardeşin Duymaz El Oğlu Duyar

IFLC 20. yıl - Kenya - Karadeniz Halk Oyunları

IFLC 20. yıl - Kenya - Karadeniz Halk Oyunları

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Xhoni Jesku - İnsanlığın Efendisi

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Xhoni Jesku - İnsanlığın Efendisi

IFLC 20. yıl - Kalima Hamidi - Tanzanyanın Bağları

IFLC 20. yıl - Kalima Hamidi - Tanzanyanın Bağları

IFLC 20. yıl - Kasım Amini Suwedi - Zindandan Mehmet’e Mektup

IFLC 20. yıl - Kasım Amini Suwedi - Zindandan Mehmet’e Mektup

IFLC 20. yıl - Grup Nevbahar - Dido, Deniz Üstü, Bir Gün Belki Hayattan

IFLC 20. yıl - Grup Nevbahar - Dido, Deniz Üstü, Bir Gün Belki Hayattan

IFLC 20. yıl - Dönmeyeceğiz

IFLC 20. yıl - Dönmeyeceğiz

IFLC 20. yıl - Elveda

IFLC 20. yıl - Elveda
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:18:02