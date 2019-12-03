İşte 15 Temmuz’un gözaltı listesi: Herkes var, Adil Öksüz yok!

Genelkurmay tarafından Jandarma ve Emniyet’ten gelen bilgilerle oluşturulan liste, 15-18 Temmuz 2016 tarihleri arasında tüm Türkiye’de gözaltına alınanları kapsıyor.





Resmi makamlara iletilmek üzere hazırlandığı tahmin edilen listede asker-sivil toplam 7 bin 23 kişinin ismi yer alıyor.





Listenin çoğunluğunu Ankara ve İstanbul’da yapılan gözaltılar teşkil ediyor. İstanbul’da darbenin hemen akabinde 2393 kişi gözaltına alınırken Ankara’da bu rakam 2 bin 93.





BİNLERCE HÂKİM VE SAVCININ GÖZALTI KARARI O KADAR KISA SÜREDE NASIL HAZIRLANDI?





Gözaltına alının sivillerin neredeyse tamamını hâkim ve savcılar oluşturuyor. Üç gün içerisinde 490 hâkim ve 336 savcının derdest edildiği kayıtlara girmiş.





Ayrıca çok sayıda adliye personelinin de polis tarafından gözaltına alındığı görülüyor.





Ankara Cumhuriyet Savcısı Serdar Çoşkun’un darbe girişiminin başlamasından birkaç saat sonra binlerce savcı ve hâkimin isminin olduğu gözaltı listesi talimatını verdiği ortaya çıkmıştı.





Daha önce hazırlandığı kesinlik kazanan bu fişleme listelerine göre gözaltı ve tutuklama işlemlerinin yapıldığı bir kez daha kesinlik kazandı.





Skandal listede çarpıcı bir başka ayrıntı daha mevcut. Akıncı Üssü’nde yakalandığı belirtilen sivillerin tamamı listede yer alıyor. (Bazılarının soyadları yanlış yazılmış).





LİSTEDE ADİL ÖKSÜZ HARİÇ HERKES VAR!





İsmi yer almayan tek kişi ise Adil Öksüz. 16 Temmuz günü Jandarma tarafından gözaltına alındığı bilinen, iki gün nezarethanede kaldıktan sonra sürpriz bir şekilde mahkemece serbest bırakılan Öksüz’ün listede niçin yer almadığı bilinmiyor.





Jandarma ve Emniyet’in resmi kayıtlarında yer almaması mümkün görünmeyen Öksüz’ün isminin gözaltılar listesinde bulunmaması Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından korunduğu iddialarını bir kez daha akıllara getirdi.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hafta sonu yaptığı açıklama ile tekrar gündeme gelen Öksüz ile ilgili olarak nerede olduğunu devletin bildiği açıklaması yapılmıştı.









Listede gözaltına alınan askerlerin dağılımı da şu şekilde. 1.461 subay, 488 astsubay, 3 bin 98 er-erbaş ve 761 askeri öğrenci.





Ağır işkencelerin yapıldığı spor salonları da derdest edilen kişilerin tutulduğu yerler olarak listede belirtilmiş.





Anadolu’nun her ilinde gözaltıların yapıldığının görüldüğü listede bir çok şehirde sadece hâkim ve savcıların gözaltına alındığı görülüyor.





Listede ilginç bir ayrıntı da Nevşehir ilinde sadece bir sivil kişinin gözaltına alındığı bilgisi.





Listeye göre darbeden hemen sonra öğrenci, esnaf, ev hanımı ve öğretmenlerin gözaltına alınmaya başlandığı görülüyor.



