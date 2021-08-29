Samanyolu Haber /Gündem / İşte ailesini katleden 14 yaşındaki çocuğun ilk ifadesi /29 Ağustos 2021 15:16

İşte ailesini katleden 14 yaşındaki çocuğun ilk ifadesi

Ordu'da fındık toplama tartışmasında annesi, ağabeyi ve anneannesini öldürüp, babasını ağır yaralayan 14 yaşındaki F.Y.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

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Olay, dün Ordu’nun Korgan ilçesinde meydana geldi. 14 yaşındaki F.Y., iddiaya göre, kahvaltı sofrasında aile bireylerine fındık toplamak istemediğini söyleyince tartışma çıktı. Bu sırada F.Y., polis babasının beylik tabancasını alıp aile bireylerine kurşun yağdırdı. Annesi Rahime ile anneannesi Cennet’i öldüren F.Y., babası Cemalettin ile ağabeyi Murat’ı da yaraladı.

Odada bulunan ailenin küçük oğlu Yusuf Eymen’in (4) ise kaçarak olaydan kurtulduğu belirtildi. Fatsa Devlet Hastanesi’ne götürülen Murat Yalpı da yolda yaşamını yitirdi. Aile bireylerinin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olay sonrası F.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Tokat’ta polis olduğu öğrenilen Cemalettin Yalpı’nın fındık hasadı için memleketine geldiği öğrenildi.

ANNEM BANA KÖTÜ DAVRANIYOR

Gözaltına alınan F.Y.nin, pedagog eşliğinde alınan ifadesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Avukat talebinde bulunan F.Y.nin, ilk ifadesinde özellikle annesinin kendisine kötü davrandığını, uzun süredir de ailesi tarafından psikolojik baskıya uğradığını söylediği belirtildi. Üzerine atılı suçlamayı anladığını ifade eden F.Y., şunları söyledi:

– Avukatım eşliğinde ifade vermek istiyorum. Üzerime atılı suçlamayı anladım. Bu yıl ortaokulu yeni bitirdim, liseye gideceğim. Ailem tarafından uzun zamandır psikolojik baskıya uğruyorum. Bu baskıda şiddet yok ancak özellikle annem bana sürekli kötü davranıyor. Beni sevmediğini düşünüyorum. Bu benim içimde bir kin biriktirmeme sebep oldu.

Baba Cemalettin Yalpı katliamdan ağır yaralı olarak kurtuldu.

– Babam yıllık izne ayrıldı. Fındık için Korgan’a geldik. Ben Korgan’ı pek sevmiyorum. Fındık toplamayı da sevmiyorum. Ailemin baskısıyla bahçede çalışıyorum. Geçen 3 günde ailemle fındık toplamaya yardım ettik. Olay günü yine fındık toplama işi vardı, bu nedenle tartışma yaşandı.
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