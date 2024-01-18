İşte Avrupa'nın en fakir 10 ülkesi

Dünyanın ikinci en küçük kıtası Avrupa'da ekonomik refah, ülkeler arasında önemli ölçüde farklılık gösteriyor. Doğu Avrupa ülkeleri, özellikle de Sovyetler Birliği'nin çöküşünden önemli ölçüde etkilenenler, bugün en yoksul Avrupa ülkeleri olma eğiliminde. İşte, Dünya Bankası'nın 2021 yılı kişi başına düşen GSMH verilerine göre en yoksul Avrupa ülkeleri…





UKRAYNA: Ukrayna, Doğu Avrupa ülkeleri arasında yer alır. Ülke, yarı başkanlık sistemine sahip üniter bir devlettir. Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi olma özelliğini taşıyan bu ülke, kaynaklarına rağmen ekonomik zorluk çeken ülkelerden birisidir. 2021 itibariyle kişi başına düşen 3540 doları olan GSMH ile Avrupa'nın en yoksul ülkesidir. Ayrıca, Ukrayna-Rusya savaşı Ukrayna ekonomisine çok zarar veriyor.





MOLDOVA: Moldova, Doğu Avrupa'da bulunan bir ülkedir. Bu ülke, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Dünya Ticaret Örgütü ve Birlik Üçlüsü gibi çeşitli uluslararası kuruluşlara üyedir ancak 1992'den 2001'e kadar Moldova ciddi bir ekonomik kriz yaşadı ve bunun sonucunda nüfusun çoğunluğu yoksulluk sınırının altına düştü. 2021'de Moldova'nın kişi başına düşen GSMH’si 4.570 dolardı.







ARNAVUTLUK: Arnavutluk, kişi başına düşen GSMH'si 5.210 dolar ile Avrupa'nın en fakir 3. ülkesidir. Ülke son yıllarda ilerleme kaydetmiş olsa da hâlâ ekonomik zorluklarla karşı karşıyadır. Kişi başına düşen GSYH 5.215,28 dolar iken toplam GSYH ise 15 milyardır.





MAKEDONYA: Makedonya, Güneydoğu Avrupa'da yer alan, denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Makedonya, aralarında BM, NATO ve Dünya Bankası'nın da bulunduğu çok sayıda kuruluşun üyesidir. Yolsuzluk ve verimsiz yasal yapı gibi faktörler yoksullaşmalarına sebep oldu. Makedonya, 2021 yılı itibariyle kişi başına düşen 5.720 dolar GSMH oranıyla Avrupa'nın en yoksul 4.ülkesidir.







BOSNA-HERSEK: Bosna-Hersek, Güneydoğu Avrupa'da Balkanlar bölgesinde yer alan bir ülkedir. Ekonomisi ağırlıklı olarak sanayi ve tarım sektörlerinden etkilenen bu ülke; BM ve Avrupa Konseyi dahil olmak üzere çeşitli uluslararası kuruluşlara üyedir. Bosna Savaşı ülke ekonomisine ciddi maddi zararlar verdiğinden savaşın harap ettiği bir ülkeyi yeniden inşa etmek yoksullaşmalarına yol açtı. 2021 yılında Bosna-Hersek'te kişi başına düşen GSMH miktarı 6.090 dolardı.





BEYAZ RUSYA (BELARUS): Belarus Cumhuriyeti, Doğu Avrupa'da bulunan bir ülkedir. İkinci Dünya Savaşı sırasında askeri operasyonların yol açtığı yıkım, Belarus'u olumsuz etkiledi. Ülke, kuruluşundan bu yana Birleşmiş Milletler üyesidi. İnsani gelişme sıralaması nispeten yüksek olmasına rağmen Belarus’ta 2021 yılında kişi başına 6.330 dolar düşen GSMH oranı, Avrupa'nın en yoksul 6. ülkesi olmasına yol açtı.





SIRBİSTAN: Sırbistan Güneydoğu Avrupa'da bulunan bir ülkedir. Sırbistan ekonomisi; tekstil, kimya ve ilaç gibi malların ihracatına dayanır ve dolayısıyla büyüme yerli üretime bağlıdır. Ülke uzun yıllardan beri düşük düzeyde yabancı yatırımla uğraşmakta, bu da yüksek işsizlik oranlarına ve yeni teknolojilere erişim eksikliğine yol açtığından Avrupa'nın en yoksul 7. ülkesidir. 2021’de kişi başına düşen GSMH, 7.400 dolar.





KARADAĞ: Karadağ, Güneydoğu Avrupa'da küçük bir ülkedir ve 7.900 dolar GSMH oranıyla Avrupa'nın en yoksul 8. ülkesidir. Karadağlı işçiler, tüm sektörlerde düşük ücret aldığından ve hükümetteki yolsuzluklar düşük ekonomik çıktıya katkıda bulunduğundan nüfusun neredeyse beşte biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor.





BULGARİSTAN: Bulgaristan, Avrupa'nın güneydoğusunda yer alan ülkelerden birisidir. Son küresel mali krizle birlikte sanayi kaybı ve yeni sektörlere yatırım eksikliği yaşanması yoksulluğu artırdı. Bulgarların yüzde 24'e yakını yoksulluk sınırının altında yaşıyor. 2021 yılında kişi başına düşen GSMH miktarı 9.540 dolardı.





RUSYA: Avrupa'nın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi olan Rusya, ülke içindeki mevcut sermayenin, Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden birine sahip olmasına rağmen, genel kişi başına düşen GSMH oranının 10.690 dolar olmasından dolayı en yoksul 10. ülkedir. (Kaynak: World Atlas, World Population Review, Wise Voter)





İşte Avrupa kıtasında bulunan en yoksul 10 ülke...

