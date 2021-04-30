İşte Bugünün önemli gelişmeleri

TÜRKİYE 17 GÜN KAPANDI

Türkiye Pandemi ile mücadele kapsamında kapandı.

Hafta başında kabine toplantısında Corona virüsü salgınıyla mücadele amacıyla alınan karar uyarınca Türkiye'de “tam kapanma” süreci başladı. Yürürlüğe giren kısıtlamalar 17 Mayıs, Pazartesi günü sabah 5.00’e kadar sürecek.

Kapanma süresince ,üretim, imalat, gıda ve sağlık sektörleri gibi “istisnai tutulan” alanlar dışında tüm işyerlerinin faaliyetleri durdurulacak.

Kapanma öncesi büyükşehirlerden köy ve yazlıklarına gidenler adeta göçe neden oldular

Uzmanlar, bayramda ev ziyaretleri yapılması durumunda büyükşehirlerdeki virüsün yükünün Anadolu’ya yayılacağı uyarısında bulundu.





AKP'NİN LEBALEP KONGRELERİ VATANDAŞI KIZDIRDI





Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok etkinlik yasaklanırken, AKP kongrelerinde yaşanan “lebaleb” görüntüler tepki çekmişti. Vatandaşa bu kongrelerdeki görüntü soruldu.

MetroPoll Araştırma Şirketi, halka “Pandemi döneminde siyasi partilerin kongre ve toplantılar yapmasını doğru buldunuz mu?” sorusu yöneltildi.





Katılımcıların yüzde 79,1’i “doğru bulmuyorum” derken, yüzde 14’ü “doğru buluyorum” yanıtını verdi.





Yüzde 6,9 ise “fikrim yok” dedi.













HİNDİSTAN MUTANTI PANİĞİ

Pandemi salgını Hindistanı vurdu. Özellikle mutasyona uğrayan virüs ülkenin sağlık sistemini de felç etti. Hindistan'da son 24 saatte 386 bin 452 yeni vaka tespit edildi ve yeni rekor kırıldı. Başkent Delhi'de polis, ölülerin yakıldığı açık alanların yetersiz kaldığını söyleyerek yetkililerden yeni yerler göstermesini istedi.

Hindistan'da, Covid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de de Hindistan varyantı görüldüğünü duyurmuştu.

Şu anda Türkiye'de aşı sıkıntısı yaşanıyor. Bakanlıkta iki ay boyunca aşı tedarikinin güçleştiğini, sonra aşı bolluğu yaşanacağını duyurdu .

Hal Böyle olunca uzmanlar endişeli . Aşının gecikmiş olması Türkiye'deki vakaların kapanmaya rağmen artabileceğini gösteriyor





GERGERLİOĞLU’NUN CEZAEVİNDEN İLK FOTOĞRAFI

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında hapis cezası verilen ve milletvekilliği düşürüldükten sonra tutuklanan Ömer Faruk Gergerlioğlu’dan ilk fotoğraf geldi.





Salih Gergerlioğlu, Sincan Cezaevi’nde tutulan babası Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun fotoğraflarını paylaştı.





Salih Gergerlioğlu yaptığı paylaşımda, "Babamın cezaevinde çekilen fotoğrafları... 'Dimdik girdik içeri, dimdik çıkacağız' Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sincan 2 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi" ifadelerini kullandı.





POLİS ŞİDDETİNE DEĞİL, ŞİDDETİ BELGELEYENE ENGEL

Emniyet Genel Müdürlüğü, eylemlerde görüntü almayı yasaklayan bir genelge yayınladı. Genelgede, toplumsal olaylar sırasında alınan ses ve görüntü kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasının özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği, polisin görevini yapmasını da engellediği savunuldu. Görüntü alacağından şüphe edilen kişilerin engellenmesi ve haklarında adli işlem yapılması istendi.

Eylemlerdeki çekilen görüntülerin zaman zaman personelimizin veya vatandaşlarımızın kişilik haklarına veya güvenliğine zarar verdiğini iddia eden genelgede ' Yayınlanan bu görüntüler, olayı her zaman tüm yönleriyle yansıtmayabilmektedir. Bu durum personellimizi etkilediği kadar teşkilatımız açısından da kamuoyunda yanlış değerlendirmelere sebebiyet vermektedir. ' denildi .

Genelge ile Basın mensuplarının çalışmaları kısıtlanırken , Vatandaş haberciliği de bitirilmeye çalışılıyor





ERDOĞAN'DAN SEKİZ YIL SONRA RABİA'YA VEDA KARARI





Türkiye ile Mısır arasında ‘resmi normalleşme’ adımları atıldı, tek taraflı dostluk grubu kuruldu

TBMM ile Mısır ve Libya temsilciler meclisleri arasında, parlamentolar arası dosluk grupları kurulmasına ilişkin tezkere, TBMM Genel Kurulu’nda oylanarak kabul edildi.





Türkiye, Mursi’nin 2013’te devrilmesinden bu yana Mısır’la diplomatik ilişkilerini maslahatgüzar seviyesinde sürdürüyor. Ancak Türkiye, Mısır’la 8 yıl önce fiilen kopardığı ilişkilerini normalleştirmek için yılbaşından bu yana da mesajlar vermiş ve bazı adımlar atmıştı

Geçtiğimiz günlerde ilk temas Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri’nin telefon görüşmesiyle gerçekleşmişti .





Türkiye'nin bu adımlarına Mısır tarafından temkinli bir hava hakim. Zira Mısır, ilişkilerin ilerlemesi için öne sürdüğü şartların yerine getirilmesini bekliyor