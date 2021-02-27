Samanyolu Haber /Gündem / İşte çıplak aramanın suç duyurusu /27 Şubat 2021 23:39

İşte çıplak aramanın suç duyurusu

Daha önce çıplak arama iddialarını reddeden AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, son açıklamasında mağdurları suçlayan bir dil kullanmış ve “Onurlu ve ahlaklı bir kadın suç duyurusu için bir yıl beklemez” demişti.

‘Mütedeyyin kadınlara’ çıplak aramanın en ağırı yapılıyor

Çıplak arama iddialarını kamuoyu ile paylaşan ve Özlem Zengin’in hedef gösterdiği HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Uşak Emniyetinde çıplak aramaya maruz kalan kadınların suç duyurusunu paylaştı.

Suç duyurusu evrağında görevi kötüye kullanma, işkence, tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetten yoksun bırakma suçlarından polisler hakkında işlem yapılması talep ediliyor.

Şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını talep eden suç duyurusu Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapıldığı görülüyor.

Ömer Faruk Gergerlioğlu, suç duyurusunu Ve işte belgesi!!! Uşak'taki öğrencilerin suç duyurusu! "İnanamıyorum" dedi, "onurlu kadın 1 yıl beklemezdi" dedi! Ama kral çıplak, bana ne kadar iftira edilse de var! Gerçeği örtmek nafile çaba Çıplak arama var Söylediğimizden daha fazlasını yaşamış öğrenci!!!” ifadeleriyle paylaştı.

...Ve işte belgesi!!!

Uşak'taki öğrencilerin suç duyurusu!

"İnanamıyorum" dedi, "onurlu kadın 1 yıl beklemezdi" dedi!

Ama kral çıplak, bana ne kadar iftira edilse de var!

Gerçeği örtmek nafile çaba

Çıplak arama var

Söylediğimizden daha fazlasını yaşamış öğrenci!!!




...Ve işte belgesi!!!

Uşak'taki öğrencilerin suç duyurusu!

"İnanamıyorum" dedi, "onurlu kadın 1 yıl beklemezdi" dedi!

Ama kral çıplak, bana ne kadar iftira edilse de var!

Gerçeği örtmek nafile çaba

Çıplak arama var

Söylediğimizden daha fazlasını yaşamış öğrenci!!! pic.twitter.com/FqlAutURoQ — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) February 27, 2021

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