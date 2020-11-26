İşte KHK mağduru 'Badanacı Ablalar'

KHK’lar yüzünden on binlerce insan işsiz kaldı. Ailelerini geçindirmek zorunda olan KHK’lılara yapılan zulümler bununla da bitmedi. Bankalara gelen havalelerini bile çekemeyen KHK’lar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarına da işlenen KHK’lı olduklarına dair bilgi notu yüzünden iş bile bulmakta zorlandı.







KHK İle ihraç edilen ve dışarıda iş bulamayan öğretmen Esra Çapar ve Cennet Kılınç kafa kafaya vererek badana boya işine girdiler. Erkek işi olarak bilinen boya ve badana işlerini başarıyla yapan KHK’lı öğretmenler kendilerine “Badanacı Ablalar” adlı bir sosyal medya hesabı açarak İzmir’de boya badana işleri yapmaya başladılar.











KHK ile hukuksuz bir şekilde işlerinden olduktan sonra dışarıda iş bulamayan iki ihraç öğretmen birlikte kafa kafaya vererek İzmir’in Bornova ilçesinde evlere boya ve badana işine girdiler. Yaşadıklarını KHK Tv’den Sedat Gülkaya’ya anlatan Esra Çapar ve Cennet Kılınç “Haksız ve hukuksuz bir şekilde işimizden olduk. Hayatta kalmak için dışarıda iş aradık ancak KHK’lı olduğumuz için bize iş vermediler. Bizde arkadaşımla birlikte boya badana işi yapmaya başladık” dedi.

İzmir’de Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olan 38 yaşındaki Esra Çapar, 12 senedir Diyanette kadrolu Kuran kursu öğreticiliği yaptığını belirtiyor.









“DIŞARIDA İŞ VERMEDİLER BİZDE BOYA BADANA İŞİNE BAŞLADIK”





KHK’ya eklenen bir madde ile OHAL’den sonra ihraç edildiğini hatırlatan Çapar “Badanacı ablalar” fikrinin nasıl ortaya çıktığını şöyle anlattı:

“Çocukları ile yalnız yaşayan bir anne olarak çok zorluklar yaşadım. Görevimden ihraç edildiğim için iş başvurusu yaptığım herkes beni suçlu olarak görüyordu ve işe almak istemiyorlardı. Bizler ihraç edildikten sonra suçsuz olmamıza rağmen toplumdan dışlandık. Başvurduğumuz işlere alınmadık. Ama çalışmamız ve bakmamız gereken çocuklarımız vardı bu yüzden de hayatta kalmanın bir yolunu bulmalıydık. Sonrasında Cennet hocamla tanıştık. Aramızda böyle bir fikir çıktı ve biz bu işi yaparız dedik. ‘Badanacı Ablalar’ böyle ortaya çıkan bir iş oldu bizim için”





“SUÇSUZ YERE HAPİS YATTIM”





17 yıllık öğretmenlik görevinden OHAL sonrası ilan edilen KHK ile ihraç edildiğini aktaran 45 yaşındaki Cennet Kılınç ise “Başkalarının ‘Takipsizlik’ aldığı nedenlerle ben 2 yıl tutukluluk süresi geçirdim. Örgüt yöneticiliği suçlaması ile başlayan davam örgüt üyeliğine indirildi. Sonrasında ise istinaf mahkemesi kararı ile başta 7.5 yıl olan cezam, sadece yardım ve yataklık denilerek 2 yıl 1 aya indirildi. Benim hiçbir terör örgütüyle bir bağlantım yok. Ben şimdi bu 2 yıla da suçsuz yere hapis yattığım için itiraz ettim ve süreç halen daha devam ediyor” diye konuştu.