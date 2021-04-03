İşte Mehmet Altan'ı hapse düşüren '1' dolar

Yeniden Tv Youtube kanalında gazeteci Ayşegül Doğan’ın programına katılan gazeteci, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Mehmet Altan, hapis yatmasına sebep olan ve sonra beraat edince kendisine iade edilen 1 doların hikayesini gündeme getirdi.





Altan şunları söyledi: “Çok eski seyahatlerden kalmış ve ıskartaya çıktığı içi unutulmuş bir dolar. Evimi basan polis parmağı ile bu bir doların kopuk kısmını kapattı ve videoya aldı. Soruşturmanın gizliliği rağmen savcı da o polisin çektiği videoyu anında basına dağıtarak ‘evimde bir dolar’ bulunduğunu ilan etti. Ayrıca evimde ‘kitap bulundu’ yazdırılmış. Ama yoktu. Çünkü bir algı operasyonuydu. Sonra beraat edince o 1 doları bana geri verdiler” dedi.