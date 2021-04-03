Samanyolu Haber /Gündem / İşte Mehmet Altan'ı hapse düşüren '1' dolar /03 Nisan 2021 15:38

İşte Mehmet Altan'ı hapse düşüren '1' dolar

Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik operasyonlarda suç delili sayılan 1 dolar, gazeteci ve akademisyen Prof. Dr. Mehmet Altan'ın da cezaevine girmesi için gerekçe sayıldı. Altan, cezaevinden tahliye olduktan sonra kendisine iade edilen 1 doları gösterdi ve hikayesini anlattı.

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Yeniden Tv Youtube kanalında gazeteci Ayşegül Doğan’ın programına katılan gazeteci, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Mehmet Altan, hapis yatmasına sebep olan ve sonra beraat edince kendisine iade edilen 1 doların hikayesini gündeme getirdi.
 
Altan şunları söyledi: “Çok eski seyahatlerden kalmış ve ıskartaya çıktığı içi unutulmuş bir dolar. Evimi basan polis parmağı ile bu bir doların kopuk kısmını kapattı ve videoya aldı. Soruşturmanın gizliliği rağmen savcı da o polisin çektiği videoyu anında basına dağıtarak ‘evimde bir dolar’ bulunduğunu ilan etti.  Ayrıca evimde ‘kitap bulundu’ yazdırılmış. Ama yoktu. Çünkü bir algı operasyonuydu. Sonra beraat edince o 1 doları bana geri verdiler” dedi.
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