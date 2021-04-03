Yunanistan aşılama sonrası turizm patlaması bekliyor

Aşılama ve aldığı tedbirlerle koronavirüsle mücadelede önemli bir yol alan İngiltere’de yaklaşan turizm sezonu öncesi tatil planları başladı. Financial Times’ın haberine göre İngiltere ülkelerin risk durumlarına göre ‘trafik ışığı’ sistemini devreye sokacak. Buna göre ülkeler, aşılama, hastalık ve mutasyon oranlarına göre değerlendirilecek.







MAYIS AYI ORTASINDA SEYAHAT YASAĞI KALKACAK





Mayıs ayının ortasında İngiliz vatandaşlarının seyahat yasağının kalkacağının beklendiğini yazan Financial Times, İngiliz turistlerin en çok rağbet gösterdiği iki ülkenin Yunanistan ve Türkiye olduğunu vurguladı. 2019’daki son normal turizm sezonuna göre artış yaşanacağına dikkat çekildi. İngiliz turistlerin geleneksel tatil destinasyonlarından İspanya, Fransa, İtalya ve Portekiz, 2019 yılına yapılan kıyasla rezervasyonlarda düşüş gösteren ülkeler arasında yer aldı.





YUNANİSTAN’A REZARVASYON 4 PUAN YÜKSELDİ





160 ülkenin değerlendirildiği analizde, Yunanistan’a yapılan tatil rezervasyonları 4 puan yükselerek yüzde 8.6’ya yükseldi. Yunanistan’ı yaklaşık yüzde 6’lık oranla Türkiye takip ediyor. İngiliz Jet2 havayolu şirketi, Yunanistan’ın aşı olan, antikor geliştiren veya negatif test sonucu getiren turistlere kapılarının açık olduğunu söylemesinin ardından rezervasyonların patlama yaptığını söyledi.



