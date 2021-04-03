Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan aşılama sonrası turizm patlaması bekliyor /03 Nisan 2021 15:54

Yunanistan aşılama sonrası turizm patlaması bekliyor

Kovid-19 salgını sebebiyle turizm sezonunun ne zaman açılacağı merak ediliyor. Bununla birlikte Mayıs ayında seyahat yasağının kalkmasını bekleyen İngilizler, Yunanistan ve Türkiye’ye tatil rezervasyonuna başladı.

SHABER3.COM

Aşılama ve aldığı tedbirlerle koronavirüsle mücadelede önemli bir yol alan İngiltere’de yaklaşan turizm sezonu öncesi tatil planları başladı. Financial Times’ın haberine göre İngiltere ülkelerin risk durumlarına göre ‘trafik ışığı’ sistemini devreye sokacak. Buna göre ülkeler, aşılama, hastalık ve mutasyon oranlarına göre değerlendirilecek.

MAYIS AYI ORTASINDA SEYAHAT YASAĞI KALKACAK

Mayıs ayının ortasında İngiliz vatandaşlarının seyahat yasağının kalkacağının beklendiğini yazan Financial Times, İngiliz turistlerin en çok rağbet gösterdiği iki ülkenin Yunanistan ve Türkiye olduğunu vurguladı. 2019’daki son normal turizm sezonuna göre artış yaşanacağına dikkat çekildi. İngiliz turistlerin geleneksel tatil destinasyonlarından İspanya, Fransa, İtalya ve Portekiz, 2019 yılına yapılan kıyasla rezervasyonlarda düşüş gösteren ülkeler arasında yer aldı.

YUNANİSTAN’A REZARVASYON 4 PUAN YÜKSELDİ

160 ülkenin değerlendirildiği analizde, Yunanistan’a yapılan tatil rezervasyonları 4 puan yükselerek yüzde 8.6’ya yükseldi. Yunanistan’ı yaklaşık yüzde 6’lık oranla Türkiye takip ediyor. İngiliz Jet2 havayolu şirketi, Yunanistan’ın aşı olan, antikor geliştiren veya negatif test sonucu getiren turistlere kapılarının açık olduğunu söylemesinin ardından rezervasyonların patlama yaptığını söyledi.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yunanistan aşılama sonrası turizm patlaması bekliyor Sonraki Haber >>

Gergerlioğlu'nu almaya 'İşkenceci olduğunu ifşa ettiği' polisi gönderdiler

Gergerlioğlu'nu almaya 'İşkenceci olduğunu ifşa ettiği' polisi gönderdiler

Saadet Partisi yeni ittifakını açıkladı!

Saadet Partisi yeni ittifakını açıkladı!

Canlı yayında görülmemiş olay!

Canlı yayında görülmemiş olay!

Ünlü isim kanlar içinde tutuklandı

Ünlü isim kanlar içinde tutuklandı

Hatalı sollama felaket getirdi

Hatalı sollama felaket getirdi

Trafikte üç tekerlekli bir arac TIR'ın altında kaldı

Trafikte üç tekerlekli bir arac TIR'ın altında kaldı

'Bu hikaye burada bitmez, bu zulüm böyle devam etmez.'

'Bu hikaye burada bitmez, bu zulüm böyle devam etmez.'

Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı

Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı

Adalet Nöbeti'ne destek!

Adalet Nöbeti'ne destek!

Öğrenci servisinde akılalmaz anlar: Geyik uyuyan öğrencinin üzerine düştü

Öğrenci servisinde akılalmaz anlar: Geyik uyuyan öğrencinin üzerine düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:48:06