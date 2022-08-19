İşte pandemi sonrası zengin turist çekmek isteyen 6 ülke

Cayman Adaları zenginler için uzaktan çalışma seçeneği sunuyor









Pandemi sırasında Fiji kendisini milyarderler için bir sığınma yeri olarak konumlandırdı.

Endonezya Bali'deki gezginlere kısıtlamalar planlıyor





Karayipler'deki dağlık Montserrat adası 2021 yılının şubat ayında yıllık geliri 70 bin doların üzerinde olanlara 1 yıllık oturum izni vermeye başladı. Vizeye başvuru ücreti ise 500 dolar.

Yeni Zelanda günde 10 dolar harcaya karavancı istemiyor





Tayland sırt çantalı gezgin imajından kurtulmak istiyor





Geçtiğimiz hafta Yeni Zelanda'da turizm bakanı 'hazır erişte yiyerek günde 10 dolar harcayan gezginler yerine daha kaliteli turistleri çekmek istediklerini' açıklamıştı.Aşırı sayıda ziyaretçinin olduğu destinasyonlarda gelen turist sayısına sınırlandırmalara getirmek çevreyi ve yerel halkı koruma adına pozitif bir adım olabilir. Fakat bu tür uygulamalar beraberinde "turizm sadece süper zenginler için mi?" sorusunu beraberinde getiriyor.Dünyanın en büyük ekonomik havayolu şirketi Ryanair'in Tepe Yöneticisi Michael O'Leary enerji fiyatlarının yükselmesi ile ucuz uçak bileti devrinin artık geride kalmış olabileceğini söyledi.İşte Covid-19 sonrası canlanma döneminde daha zengin turistlere hitap etmek isteyen ülkelerKarayipler'deki ada uzun süredir lüks tatil için önemli adreslerden biri oldu. Ada bu imajını pandemi sırasında da korumaya çalıştı. Britanya'ya bağlı ada 2020 yılında başlattığı bir programla yıllık geliri 100 bin doların üzerinde olanlara yıllık bin 469 dolar ücretle iki yıllık oturum vizesi hakkı tanıdı.Ada yönetimi bu sayede yüksek gelirli dijital göçebeleri çekmek istedi.2020 yılının haziran ayında ülke pandemi kısıtlamalarından kaçmak isteyen yat sahiplerine özel imkanlar tanıdı. Başbakan sosyal medya hesabından özel jeti olan zenginleri ülkedeki adaları kiralamaya davet etti.Pandemi öncesi turizm Fiji ekonomisinin yüzde 38'ini oluşturuyordu. Pandemi sonrasında da lüks turizme yönelmek isteyen ada bu oranı artırmak istiyor.2021 yılının eylül ayında Endonezya'da zengin turistleri hedefleyen ülkeler arasında girdi.Yerel basına konuşan Endonezya Denizcilik ve Yatırım Bakanı Luhut Binsar Pandjaistan pandemi sonrasında sırt çantalı gezginlerin Bali adasına girişine izin vermeyeceklerini söylemişti.Sonrasında ise bakan bu sözleriyle ülkenin sağlık ve göç kurallarını ihlal edenleri kastettiğini söyledi.Yeni Zelanda da pandemi sonrasında ülkesine yüksel gelirli turistli çekmek istiyor. Turizm Bakanı Stuart Nash bir turizm konferansı sırasında ülkede daha uzun süre kalıp daha fazla para harcayarak turistlere hitap etmek istediklerini belirtti.Uzun süredir düşük bütçeli sırt çantalı gezginlerin gözde destinasyonlarından biri olan Tayland bu imajından kurtulmak istiyor.Bu amaçla bakanlar oteller ve turizm şirketlerinden turist çekmek için büyük indirimler yapmaktan kaçınmasını istiyor. Başbakan Yardımcısı Anutin Charnvirakul bir turizm etkinliğinde "İnsanların Tayland'ı ucuz olduğu için tercih etmelerine izin veremeyiz," ifadelerini kullandı.Bu kapsamda Tayland da 10 yıllık uzaktan çalışma vizesiyle yıllık geliri 80 bin doların üzerindeki dijital göçebeler için cazibe merkezi olmayı hedefliyor.