İşte robotların Usain Bolt'u

Yapay zeka teknolojisiyle donatılmış robotlar, günümüzde her alanda karşımıza çıkmaya başladı. Bu robotlardan biri de dünyanın ilk iki ayaklı koşabilen robotu Cassie.







Oregon Eyalet Üniversitesi bünyesinde kurulan Agility Robotics, ABD Savunma Bakanlığı'nın DARPA bölümünden 1 milyon dolarlık hibe alarak söz konusu robotu geliştirdi.





Cassie, 100 metrelik koşuda rekor kırdı





Cassie, 2021'de 5 km'lik bir koşuyu 53 dakikanın biraz üzerinde tamamlayarak etkileyici bir gelişim göstermişti.





Robot, bu kez 100 metrede Guinness Dünya Rekoru kırmayı başardı. Cassie, 100 metreyi 24.73 saniyede tamamladı. 100 metre koşuda “gerçek insan” rekoru ise 9.58 derecesi ile Usain Bolt’a ait.