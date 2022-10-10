Samanyolu Haber /Teknoloji / İşte robotların Usain Bolt'u /10 Ekim 2022 11:48

İşte robotların Usain Bolt'u

Cassie adlı iki ayaklı bir robot, 100 metrelik koşuda Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.

Robot Cassie, 100 metre koşusunda rekor kırdı

Yapay zeka teknolojisiyle donatılmış robotlar, günümüzde her alanda karşımıza çıkmaya başladı. Bu robotlardan biri de dünyanın ilk iki ayaklı koşabilen robotu Cassie.

Oregon Eyalet Üniversitesi bünyesinde kurulan Agility Robotics,  ABD Savunma Bakanlığı'nın DARPA bölümünden 1 milyon dolarlık hibe alarak söz konusu robotu geliştirdi.

Cassie, 100 metrelik koşuda rekor kırdı

Cassie, 2021'de 5 km'lik bir koşuyu 53 dakikanın biraz üzerinde tamamlayarak etkileyici bir gelişim göstermişti.

Robot, bu kez 100 metrede Guinness Dünya Rekoru kırmayı başardı. Cassie, 100 metreyi 24.73 saniyede tamamladı. 100 metre koşuda “gerçek insan” rekoru ise 9.58 derecesi ile Usain Bolt’a ait.
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