Samanyolu Haber /Gündem / Hakan Atilla’dan “Reza Zarrab, Halkbank ile nasıl çalışabildi?” sorusuna cevap /10 Ekim 2022 11:56

Hakan Atilla’dan “Reza Zarrab, Halkbank ile nasıl çalışabildi?” sorusuna cevap

FOX TV yayınına katılan Halkbank’ın ABD’de tutuklu kalan eski yöneticisi Hakan Atilla, görev yaptığı dönemde bankanın Reza Zarrab ile çalışmasını uygun görmediğini belirtti. Atilla, “Peki Reza Zarrab, nasıl oldu da Halkbank ile çalışabildi?” sorusuna ise “Halkbank ile çalışması yönünde yasal ve onun dışında bir engel yoktu. Sadece benim basında gördüğüm gerekçeler vardı. Farklı motivasyonlar da olabilir ama benim bilgim yok” dedi.

Hakan Atilla’dan 'Reza Zarrab' açıklamsı

Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı olan ve Reza Zarrab (Rıza Sarraf) dosyası kapsamında ABD’de yaklaşık 2,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra 2019’da tahliye edilen Hakan Atilla, FOX TV’de İlker Karagöz’ün sunduğu ‘Çalar Saat’ programına bu sabah görüntülü görüşme yöntemiyle bağlandı.

Karagöz’ün “Reza Zarrab kimdir?” sorusuna Atiilla, “Bildiğim kadarıyla Azeri asıllı İranlı, biraz kuyumculuk, biraz döviz işi, biraz da haddecilik [bir tür maden işi] işi yapan biriydi” yanıtını verdi.

"BASINDA ÇIKAN SANSASYONEL HABERLER VARDI"

Atilla, “Türkiye’de hayırsever iş adamı olarak lanse ediliyordu. Siz Halkbank’a geldiğinde, bu isme neden itiraz ettiniz?” sorusu üzerine ise şunları söyledi:

“O dönem hatırladığım kadarıyla basında çıkan sansasyonel haberler vardı hakkında. Kendisinin miydi, şoförünün müydü tam hatırlamıyorum, böyle parasal hareketlerin içinde olduğu, zaten döviz-kuyum işiyle uğraştığı için, kendisine de rahat isnat edilebilecek konularla alakalı basında haberler vardı. Onlar dolayısıyla ben bankayla çalışmasını uygun görmemiştim. Ama kendisi de o haberlerin basındaki belli kişiler tarafından maksatlı yapıldığını, onlarla arasında husumet bulunduğundan bahsetmişti.”

"YASAL BİR ENGEL YOKTU"

Karagöz bunun üzerine Atilla’ya, “Peki siz böyle bir direnç gösterdiniz, sonrasında Reza Zarrab nasıl oldu da Halkbank’la çalışabildi?” sorusunu yöneltti.

“Nasıl olduğunu hatırlamıyorum” diyen Atilla, Zarrab’ın Halkbank ile çalışmasının önünde yasal engel bulunmadığını belirtti ve ardından Zarrab ile ‘farklı motivasyonlar’ nedeniyle çalışılmış olunabileceğini dile getirdi. Atilla şöyle konuştu:

“Halkbank ile çalışması yönünde yasal ve onun dışında bir engel yoktu. Sadece benim basında gördüğüm gerekçeler vardı. Onun dışında bir şey yoktu. Tahmin ediyorum herhangi bir yasal engel bulunmadığı için çalışmasına müsaade edilmiş olabilir. Veya farklı motivasyonlar da olabilir ama benim bilgim yok.”
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Hakan Atilla’dan 'Reza Zarrab' açıklamsı

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