İşte sekiz soruda Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatı

Kaç takım yarışacak?





Grup aşamasında ne değişiyor?

Mevcut Şampiyonlar Ligi formatında dörderli sekiz gruba bölünmüş şekilde 32 takım yarışıyor.

Lig aşamasında kaç maç oynanacak?

Sekiz rakip nasıl belirlenecek?





İlave dört takım nasıl belirlenecek?





Birinci sıra: Bu takım, UEFA ülke sıralamasında beşinci sırada olan ligin üçüncüsü olacak.





İkinci sıra: "Şampiyonlar Yolu" olarak adlandırılan Play-Off sisteminden gelecek olan 4 takım sayısı 5'e yükseltilecek. Bu sıra, bu turdan gelecek bir yerel lig şampiyonunun olacak.





Üçüncü ve dördüncü sıralar: Bu iki sıra, bir önceki sezon UEFA organizasyonlarında en çok puan toplayan iki ülkenin birer takımına verilecek. Örneğin o sezon İngiltere ya da Fransa en çok ülke puanını toplamışsa, normal şartlarda bu ülkelerin Şampiyonlar Ligi’ne yolladığı takım sayısının hemen ardındaki sıralamadaki takımlar Şampiyonlar Ligi’ne katılacak.





Lig formatının devamı nasıl olacak?





Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde de format değişiyor mu?





Takvim nasıl olacak?

Türkiye'den katılım





1955 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak başlayan turnuva 1992/93 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi olarak adlandırıldı.O sezondan bu yana da aralıklarla turnuvanın formatında değişikliğe gidildi.Bu sezon yapılan değişiklikle birlikte turnuvaya katılan takım sayısı 32’den 36’ya çıkarılıyor.Bu grup aşamaları 2024/25 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi lig aşaması olarak anılacak.Bu 36 kulübün tamamı tek bir ligde yarışacak.Fotoğraf altı yazısı,Şampiyonlar Ligi'nin Liverpool-Milan arasındaki 70 bin kişinin izlediği unutulmaz 2005 Finali İstanbul'da oynanmıştı. Liverpool, 3-0 geriye düştüğü maçı penaltılarla kazanmayı başarmıştıEskiden takımlar grup formatında üçü evinde, üçü de deplasmanda olmak üzere 6 maç oynuyordu.Yeni format uyarınca takımlar yeni lig aşamasında sekiz maç oynayacak.Artık takımlar sekiz farklı takımla karşılaşacak.Bu maçların yarısını evinde, yarısını da deplasmanda oynayacak.Sekiz farklı rakibi belirlemek için takımlar başlangıçta dört torbada sıralanacak.Daha sonra her takım, bu torbaların her birinden iki rakiple oynayacak şekilde kura çekecek.Her torbadan bir takıma karşı bir maçı evinde, bir maçı da deplasmanda oynayacak.Futbol kamuoyunun bir kısmı futbolcuların oynadığı maç sayılarının artışını, futbolcu sağlığını kötü etkileyeceği gerekçesiyle eleştiriyor.UEFA ise bu formatın kulüplerin kendine yakın güçlerde takımlar da dahil olmak üzere, farklı seviyelerde takımlarla maç yapma fırsatı vereceğini savunuyor.Eski sistemde kulüpler, Avrupa klasmanında en başarılıdan, en başarısıza doğru dört torbada rakipleriyle eşleşiyordu. Ancak kendi torbalarından hiçbir takımla grup aşamasında oynamıyordu.Örneğin, İspanya liginin en başarılı takımlarından Real Madrid ile Fransa'nın en başarılı takımlarından Paris Saint-German, birinci torbada yer almalarından dolayı grup aşamalarında birbirleriyle oynayamıyordu.Ancak yeni sistem bu iki güçlü takımın ilk aşamadan itibaren karşılaşmalarına olanak tanıyacak.Şampiyonlar Ligi’ne lig formatıyla birlikte dört takım daha eklenecek.Kulüpler bir önceki sezonun yerel liglerini tamamladığı sıralama ve o ligin bağlı olduğu birliğin kulüp katsayısı sıralamasına bağlı olmaya devam ediyor.2024/25 sezonunuyla birlikte ilave dört takım ise şöyle belirlenecek:Takımların oynayacağı sekizer maçın ardından sıralamadaki yerler belli olacak.İlk sekiz sıradaki takım, son 16 turunu garantileyecek.9 ile 24'üncü sırada yer alan takımlar da son 16 turu için iki maçlı bir play-off oynayacak.Turnuvayı 25’inci veya daha alt sırada bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Ligi'ne katılamadan elenecek.Ligi 9 ile 16’ncı sırada bitiren takımlar eleme aşaması play-off kurasında seri başı olacak. Bu takımlar 17 ile 24’üncü sırada yer alan bir takımla karşılaşacak.Play-off turunda zafer elde eden takımlar, direkt son 16 turuna giden takımlarla eşleşecek.Son 16 turundan itibaren maçlar UEFA tarafından seçilen tarafsız bir sahada oynanacak. Finale kadar maçlar haftaiçi oynanacak. Final ise Cumartesi günü oynanmaya devam edecek.Avrupa’nın iki numaralı turnuvası Avrupa Ligi ve üç numaralı turnuvası Konferans Ligi de benzer bir lig formatına geçiyor.Avrupa Ligi'ndeki lig formatında her takım, 4'ü içeride 4'ü de dışarıda olmak üzere 8 farklı takıma karşı 8 maç oynayacak.Konferans Ligi'nde takımlar 3'ü içeride 3'ü de dışarıda olmak üzere 6 farklı takıma karşı toplam 6 maç oynayacak.Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlar Eylül ve Ocak ayları arasında oynanacak.Konferans Ligi maçları ise Eylül-Aralık ayları arasına yayılacak.Standart haftalarda Şampiyonlar Ligi maçları Salı ve Çarşamba günleri oynanırken, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi maçları Perşembe günleri oynanacak.Şampiyonlar Ligi özel haftasında Şampiyonlar Ligi maçları Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri oynanacak.Avrupa Ligi maçları özel haftasında Çarşamba ve Perşembe günlerinde, Avrupa Konferans Ligi maçları özel haftasında Perşembe günü yapılacak.Turnuvaların lig aşamalarının her birinin son maç gününde tüm maçlar aynı anda oynanacak.Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aktardığına göre, 2024-25 Sezonunda Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde ikişer takım temsil edecek.UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de Türkiye'den bir takım yer alacak.