AVM canisi öldürdüğü kurbanları neye göre seçti?

40 yaşındaki Joel Cauchi, büyük bir bıçakla etrafındakilere saldırarak beş kadın, bir erkek altı kişiyi öldürdükten sonra polis tarafından vurularak öldürüldü. Olayda aralarında bir bebeğin de bulunduğu birkaç kişi de yaralandı.



Emniyet yetkilileri Avustralya'nın ABC News kanalına yaptığı açıklamada Cauchi'nin saldırıda kadınlara odaklandığını söyledi.



Öldürülen erkek, saldırıya müdahale etmeye çalışan 30 yaşındaki güvenlik görevlisi Faraz Tahir'di.



New South Wales Emniyet Müdürü Karen Webb ABC News’a, “Videolar her şeyi anlatıyor, değil mi?" dedi ve şöyle devam etti:



"Benim için çok açık, dedektifler için de çok açık… Saldırgan kadınlara odaklanmış ve erkeklerden kaçınmış.



"Suçlunun aklında neler vardı, bilmiyoruz. Bu yüzden dedektiflerin onu tanıyanlarla görüşmesi çok önemli."



Başbakan Anthony Albanese de Pazartesi günü ABC News'e yaptığı değerlendirmede "cinsiyet dağılımı elbette endişe verici" dedi.



Yetkililer saldırının büyük ihtimalle Cauchi'nin "akıl sağlığıyla bağlantılı" olduğunu belirtmişti.



Webb, saldırının bir "terör eylemi" olmadığını belirtmişti.



Olayda yaralanan 9 aylık kız bebeğin 38 yaşındaki annesi Ashlee Good da hayatını kaybetti.



Görgü tanıkları, Good'un saldırının hemen ardından bebeğini etraftakilere vermeye çalıştığını anlattı.



Bebeğin ameliyat edildiği ve durumunun iyi olduğu kaydedildi.



40 yaşındaki saldırgan olay yerine gelen bir polis tarafından vurularak öldü.



İnsanların çığlık atarak kaçtığı anlatan başka bir görgü tanığı "polis onu vurmasaydı devam ederdi, öfke içindeydi" dedi.



Ülkedeki en büyük ve en popüler alışveriş merkezlerinden biri olan saldırının gerçekleştiği Westfield alışveriş merkezi, oldukça işlek bir bölgede bulunuyor.



Pazartesi günü ülke genelinde bayraklar yarıya indirilecek.