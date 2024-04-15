Mafya-Emniyet-Yargı üçgeninde Ayhan Bora Kaplan dosyası

Ayhan Bora Kaplan kimdir?





Ayhan Bora Kaplan'ın hayatındaki dönüm noktası neydi?





Adliyedeki dosyalar nasıl kapatıldı?

Kaplan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bir yandan hızla yükselirken diğer yandan "dokunulmaz" bir görüntü çizdi. MASAK raporunda yer alan bilgiye göre, Kaplan hakkında bugüne kadar 56 soruşturma yürütüldü. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ise Kaplan hakkındaki bazı dosyalarda takipsizlik kararı verilmesi dikkat çekti. Bu kapsamda 2017'de uyuşturucu ticareti suçundan yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına hükmedildi. 2018 yılında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik, kasten yaralama, suç eşyasının satın alınması, görevi yaptırmamak için direnme, parada sahtecilik, hırsızlık suçlarından yürütülen soruşturma dosyaları kapatıldı.

Dosyadaki gizli tanık, başsavcı hakkında ne dedi?





Yargı bağlantısını kim sağlıyor?

Emniyet müdürleri hakkındaki iddialar neler?





İddianamede hangi suçlamalar var?





MASAK Kaplan'ın malvarlığı için ne dedi?



