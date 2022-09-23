Samanyolu Haber /Gündem / İşte Sezgin Baran Korkmaz iddianamesinden ilginç detaylar /23 Eylül 2022 10:36

İşte Sezgin Baran Korkmaz iddianamesinden ilginç detaylar

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, ABD'de kara para aklama suçlamasıyla yargılanacak iş insanı Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iddianameden detayları köşesine taşıdı.

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İş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD'de kara para aklama suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasının 21 Eylül'de yapılması bekleniyordu, ancak tarih 4 Ekim'e ertelendi.

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, Korkmaz hakkında hazırlanan iddianamedeki detaylara dikkati çekti.

“Kaliforniya'da açılan davanın dilekçesi adeta polisiye bir çalışma gibi. Yaklaşık 200 sayfayı bulan metinde Yalçın Ayaslı'nın yüzlerce milyon dolarlık mallarına rüşvetle ayarlanan bilirkişi raporlarıyla nasıl çöküldüğünden tutun da avukatlara bile rahatça rüşvet teklif ettiği iddiaları açıkça yazılmış" notunu düşen Dündar, şu detayları verdi:

"ABD'de 1970 yılında çıkarılan; organize suçlar, dolandırıcılık, şantaj ve yolsuzluk suçlarını cezalandıran RICO yasası uyarınca açılan davanın şikâyet dilekçesinde birbirinden çarpıcı iddialar yer alıyor. Bunlardan biri, BORAJET çalışanlarının kıdem tazminatlarıyla ilgili. İddiaya göre SBK, tazminatları elinde tutarak, çalışanları Yalçın Ayaslı hakkında yalan beyanda bulunmaya zorluyor.



Dilekçede Yalçın Ayaslı aleyhinde medyada çıkan haberlerin nasıl hazırlandığı ise şöyle dile getiriliyor: 'SBK, Yalçın Ayaslı'ya karşı şikâyette bulunup terör soruşturması açtırdıktan sonra, medyadaki dezenformasyon kampanyasını yeniden alevlendirmek istiyor. Bu amaçla İstanbul Boğazı'ndaki bir villada, çok sayıda gazeteciyi ağırlıyor. SBK, bu buluşmada gazetecilere Yalçın Ayaslı aleyhine haber yapmaları halinde ‘Tüm masrafları karşılanmış Avrupa tatili' sözü veriyor.'

Daha sonra da Hürriyet, (o tarihlerde Veyis Ateş'in çalıştığı) Habertürk, Akşam ve Patronlar Dünyası'nda, Yalçın Ayaslı hakkında düzmece haberler yayımlanıyor.

Sırada dava dilekçesinden çok çarpıcı bir başka iddia var. SBK, Şubat 2018'de Türkiye' den ABD'nin Utah Eyaleti başkenti olan Salt Lake City'e gidiyor. Utah Üniversitesi'nde çalışan Prof. Hakan Yavuz'la görüşmesinde 'Ayaslı'ya karşı yürüttüğü F*** iddialarını kendisinin uydurduğunu, aslında Ayaslı'nın hiçbir ilgisinin bulunmadığını söylüyor. Daha sonra da Türkiye'de adalet diye bir şey olmadığını ve her şeyin paraya baktığını' itiraf ediyor. (...)"
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