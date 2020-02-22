Samanyolu Haber /Politika / İşte son anket! /22 Şubat 2020 21:58

İşte son anket!

Halk ekonomik krizin faturasını Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile müttefiği Milliyetçi Hareket Partisi'ne kesti. Son ankette AKP ile MHP'nin oyları çakıldı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) oy oranında düşüş devam ediyor. 

AKP ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) oylarında azalış müşahede edilirken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İyi Parti ve Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) oy oranında artış yaşandı. 

ALİ BABACAN VE AHMET DAVUTOĞLU, AKP'DEN YÜZDE 7,3 OY KAPACAK

Polimetre'nin son anket sonuçlarına göre, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu yeni partilerin en büyük payı AKP’den alacağı belirtilirken, söz konusu oranın yüzde 7,3 olduğu tespit edildi. 

Oy kaybında AKP’yi yüzde 1,0 ile MHP takip ederken, CHP’den ise yüzde 0.6’lık bir oy geçişi olacağı tahmin ediliyor.

HANGİ PARTİLERİN OY ORANI ARTTI?

Ankette dikkati çeken bir diğer başlık ise oy oranlarını artıran partiler oldu. 

CHP ise 24 Haziran 2018 Partili Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi'nden bu yana oy oranını yüzde 2,5 artırdı. CHP’nin yanı sıra İyi Parti’nin de oy oranında artış var.

Recep Tayyip Erdoğan’ın partisi AKP yüzde 30 oy oranına sahip olurken, Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin oy oranı yüzde 8,9’da kaldı. 

Cumhur İttifakı’nın dışında kalan partilerin oy oranının yüzde 60’lara ulaştığı belirtildi. 

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