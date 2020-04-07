İşte Türkiye'deki Koronavirüs vak'alarının dağılımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu akşam düzenlediği basın toplantısında Türkiye’de koronavirüs vakalarının dağılımını gösteren haritalar paylaştı.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınının Türkiye’deki yoğunluğuna ilişkin haritalar paylaştı.





Koca haritada kırmızıyla işaretlenen bölgelerin yoğunluğun daha fazla olduğu bölgeler olduğunu belirterek bunların başında İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak'ın geldiğini belirtti.

















Bakan Koca bu illere ilişkin yoğunluğu gösteren haritaları da paylaştı:





İSTANBUL:

















ANKARA:

















İZMİR:













KOCAELİ:













SAKARYA:













ZONGULDAK:













Koca’nın bugün açıkladığı tabloya göre Türkiye’de son 24 saatte 3 bin 892 vaka tespit edildi ve 76 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Türkiye’deki toplam vaka sayısı 34 bin 109’a, ölü sayısı 725’e yükseldi.





Bakan Koca ayrıca vakalar ile ölümlerin yaş ve cinsiyete göre dağılımına ilişkin de iki ayrı tablo paylaştı. Koca açıklamasında vakaların 20 ile 60 yaş arasında yoğunlaştığını söyledi.





VAKALARIN YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

















YAŞAMINI YİTİRENLERİN YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI















