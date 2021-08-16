Samanyolu Haber /Teknoloji / İşte yapay zekanın yok edemeyeceği meslekler /16 Ağustos 2021 12:43

İşte yapay zekanın yok edemeyeceği meslekler

Gelecekte bazı mesleklerin ağırlıklı olarak yapa zeka tarafından yapılacağı öngörülüyor. Ancak bazılarının yapay zeka tarafından icra edilemeyeceği ifade ediliyor.

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Teknoloji alanındaki gelişmeler birçok işin insanlar yerine robotlar ve yapay zeka tarafından yapılmasına olanak tanıyor. Gelecekte bazı mesleklerin ağırlıklı olarak yapa zeka tarafından yapılacağı öngörülüyor.

Ancak bazı mesleklerin yapay zeka ya da robotlar tarafından icra edilemeyeceği ifade ediliyor. NTV'de yer alan derlemeye göre söz konusu meslekler şöyle:

- İnsan kaynakları uzmanlığı
- Bilgisayar sistemleri analistliği
- Öğretmenlik
- Spor
- Hukuk
- Yazarlık
- Yöneticilik
- Etkinlik planlayıcıları
- Politikacılar
- Sihirbazlar
- Dini görevliler
- Psikologlar ve psikiyatrlar
- Cerrahlar
- Şarkıcılar
- Ergoterapistler.
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