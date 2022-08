İşte YSK'da olmayıp CHP'nin elinde olan o seçmen bilgileri!

İŞTE CHP'NİN ELİNDEKİLER





30 Haziran tarihi itibariyle YSK'dan alınan listeler üzerinde CHP'nin üreteceği bilgiler şöyle:





-VATANDAŞLIĞA ALINAN SEÇMEN SAYISI: Son listeye göre her ilçe için doğumdan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ve daha sonra vatandaşlığa alınan seçmenler da bilgi üretilerek belirlenecek.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "YSK'da olmayan seçmen bilgileri bizde var" söylemi gündemi değiştirmişti. İçişleri Bakanı, Kılıçdaroğlu hakkında gizliliği ihlal ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre Yüksek Seçim Kurulu seçmen ve sandık listelerine göre CHP'nin değişik dönemlerde yaptırdığı araştırmalarla 25 ayrı konuda rapor üretildiği ortaya çıktı.YEDİDE YEDİ KRİTERİ“Seçmen Listelerinden Üretilebilecek Bilgiler” arasında; Yabancı seçmenlerin sayısı ve ilçelere dağılımı, 2019 Yerel seçiminden sonra, seçme hakkı kazananların sayısı ve ilçelere dağılımı, mükerrer seçmen olup olmadığı, yedi kriterden (Adı, Soyadı, Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi ve Cinsiyeti) 7’si aynı olan seçmen sayısı ve illere dağılımı, 7 kriterden 6’sı aynı olan seçmen sayısı ve illere dağılımı, 100 yaş üzeri seçmenlerin sayısı ve ilçelere dağılımı, seçmenlerin yazıldığı hayali binaların bulunup bulunmadığı da yer alıyor.Son listeye göre her ilçe için seçmen sayı değişiminin normal olup olmadığına bakılıyor.30 Haziran 2022 Sandık Seçmen Listesi ile bir önceki listenin her ilçe için karşılaştırılmasıyla, ilçeye yeni gelen seçmenlerin gerçek olup olmadıkları belirlenir ve buna göre önlem alınır.30 Haziran 2022 Sandık Seçmen Listesi ile bir önceki listenin mher ilçe için karşılaştırılması sonucu gittiler mi, yazılmadılar mı, ilçede beklenmedik seçmen hareketliliği varsa belirlenir. Gerekli önlemler alınır.30 Haziran 2022 Sandık Seçmen Listesi ile önceki listenin her il için karşılaştırılmasıyla dağılımın normal olup olmadığı, belli ilçelerde yığılma varsa ortaya çıkarılır. .30 Haziran 2022 Sandık Seçmen Listesi ile önceki liste her il için karşılaştırılmasıyla seçmenin hangi ilçelerde yığınak yapıldığı saptanır. Gerekli önlemler alınır.İki seçmen listesinin her ily için karşılaştırılmasıyla seçmenlerin nereye gittikleri saptanır. Gerekli önlemler alınır.Son listeye göre her il veya bir milyon seçmen için (Adı, soyadı, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi ve cinsiyet kriterlerine göre mükerrer seçmen kontrolü yapılır.Son Listeye Göre her il için Vatandaşlık numarasına göre mükerrer seçmen kontrolü yapılır.Temel alınan son listeye göre her ilde seçmenlerin nüfusa kayıtlı oldukları illere göre sayıları ve oranlarının belirleniyor.Son sandık seçmen listesine göre her il için seçmenlerin yaş gruplarına, cinsiyetlerine, engel durumlarına göre sayılarının ve oranları belirleniyor.Son sandık seçmen listesine göre, 100 +, 110 + ve 1900 yılından önce doğmuş seçmenler belirleniyor. Bunların hayatta olup olmadığı araştırılıyor.Son sandık seçmen listesine göre her il-ilçe için 9'dan fazla seçmen barındıran haneler belirleniyor.Son Listeye Göre her il için iletişim kurabilmek için ilk kez bu seçimde oy kullanma hakkı elde eden seçmenlerin belirleniyor.Son listeye göre her il için kutlama mesajı göndermek için seçmenlerin doğum günlerine göre tasnif ediliyor.Son listeye göre her il için 31 Mart 2019 tarihinden sonra listeye giren ve seçmen içeren konutları saptanıyor.