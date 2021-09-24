Samanyolu Haber /Ekonomi / İstediği oldu! Dolarda rekor seviye /24 Eylül 2021 10:16

İstediği oldu! Dolarda rekor seviye

Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık repo faizini indirmesi Türk Lirası'nda değer kaybını hızlandırdı. Dolar bugün yeni bir rekor kırdı.

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Tayyip Erdoğan’ın “Faiz inecek.” sözlerinin akabinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün 100 baz puanlık indirim kararı aldı. Kararın hemen akabinde 8,65 TL’den 8,77 TL’ye kadar yükselen dolar bugün yeni bir rekora imza attı.

24 Eylül Cuma günü yükselmeye devam eden dolar, 8,85 TL’yi de aşarak tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Euro ise 10,37 TL oldu.

FAİZ 100 BAZ PUAN İNDİ, RİSK PRİMİ YÜKSELDİ

TCMB 1,5 yıl aradan sonra faiz indirimi kapısını aralarken, “politika faizi” diye bilinen haftalık repo faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18 seviyesine çekti. Karar metninde çekirdek enflasyon gelişmelerinin değerlendirildiği ifade edilirken metinden faizin enflasyon üzerinde belirleneceği olmak üzere sıkı duruş taahhüdü veren ifadeler çıkarıldı.

Türkiye’nin iflas kaskosu” diye bilinen kredi temerrüt risk primi (CDS) 412 baz puana kadar tırmanırken, Türkiye 10 yıllık devlet tahvili faizi son 2 günde 70 baz puana yakın yükseldi.
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