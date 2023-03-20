Samanyolu Haber /Gündem / İstifa eden bürokratlar Erdoğan'ı kızdırdı: Nereye gidiyorlar, farklı bir hesap mı içindeler? /20 Mart 2023 14:49

İstifa eden bürokratlar Erdoğan'ı kızdırdı: Nereye gidiyorlar, farklı bir hesap mı içindeler?

Milletvekili aday adayı olmak için nabız yoklayan birçok üst düzey bürokrat, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan vize alamadı. İddialara göre Erdoğan üst üste gelen istifalar karşısında tepkisini "Nereye gidiyorlar, farklı bir hesap mı içindeler" diyerek gösterdi.

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Milletvekili aday adayı olmak isteyen bürokratların istifa etmesi için verilen süre, geçtiğimiz hafta doldu. Ankara kulislerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok isme vize vermediği, bu nedenle adaylık için görevinden ayrılanların sayısının düşük kaldığı ileri sürüldü.

Sözcü gazetesinin iddiasına göre üst düzey bürokratların istifa dilekçesi vermek istemesi, Erdoğan'ı kızdırdı. 

Aralarında yakın çalışma arkadaşlarının da olduğu beklemediği isimlerin vekillik için nabız yoklaması, kararlarını saraya yakın isimlerle istişare etmesi üzerine Erdoğan, "Nereye gidiyorlar, farklı bir hesap mı içindeler? Çalışmaya devam etsinler. İstifa dilekçeleri alınmayacak" diyerek tepkisini ortaya koydu.

GÖREVLERİNDE KALDILAR
Kamu bankaların genel müdürleri ve üst düzey bazı yöneticileri aday adayı olabilmek için ‘izin' beklediler. Ancak beklenen ‘yeşil ışık' gelmeyince görevlerinde kaldılar. Yeni sistemde bürokrasinin en tepe ismi olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı da istifa edemeyen isimlerden oldu. Yine TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da adaylık için beklediği desteği bulamadı.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜNE DE VİZE YOK
En dikkat çeken isimlerinden biri de Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan oldu. Doğan da  vize alamadı.
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