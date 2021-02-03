İstifayı asla düşünmüyorum

Eski Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) milletvekili adayı Prof. Dr. Melih Bulu, Boğaziçi Üniversitesi'nde yüzlerce öğrencinin polisler tarafından tekme tokat gözaltına alınmasına rağmen istifa etmeyi düşünmüyor. Bulu, “Başta bu krizin 6 ay içinde biteceğini öngörmüştüm, öyle de olacak.” dedi.





HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'ya mülakat veren Bulu, "Bitme emaresi var gibi görünmüyor. Üstelik 6 ay çok uzun bir süre, böyle karmakarışık bir 6 ay geçer mi?" sorusuna, "Elbette böyle sert geçecek bir 6 ay değil. Tansiyon düşecek ancak 6 ay içinde kriz tamamen biter." cevabını verdi.





Alçı'nın bugün yayımlanan makalesinde, "Geldiğinden beri 100 kadar akademisyenle konuşmuş. Yeni rektörün iddiasına göre 20 kadar hoca mahalle baskısı uygulayarak işi bloke ediyor." denildi.





"AYGÖREN DEVA PARTİSİ'NDEN BASKI GELİNCE GERİ ADIM ATTI"





Makalede Bulu'nun danışman olarak atadığı Oğuzhan Aygören’in teklifi kabul etmediğine dair açıklamasına de yer verildi.





"Aygören ile eski tanışıklığımız var." diyen Bulu, "Aramızda 'hep birlikte ne yapabiliriz?' diye konuşurduk. Ben kendisini rektör danışmanlığına atadığımda başta her şey iyiydi, ancak sonra mensubu olduğu DEVA Partisi’nden çok tepki geldi. O sebeple geri adım atmak zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.





Makalede, "Melih Bulu’yu son konuştuğumuza göre daha gergin ve bıkkın buldum ancak hâlâ kararlı. Olayların bitip, kendisinin kabul edileceğine olan inancı tam. Zaman zaman YÖK ile de istişare ediyormuş." değerlendirmesinde bulunuldu.