Yine herkesi şaşırttı!

Jef Bezos, 2021'in ikinci yarısından itibaren Amazon'da genel müdürlük koltuğunu şirketin bulut bilişim alanı Amazon Web Services'i yöneten Andy Jassy'ye devredecek.





Bezos, şirkette sadece yönetim kurulu başkanlığı görevini ifa edecek.







Bezos, geçen yıllarda sahibi olduğu Washington Post gazetesi ve uzay araştırma şirketi Blue Origin'e odaklanmak için Amazon'daki görevlerinden biraz uzaklaşmıştı. Ancak Bezos'un istifası yine de birçok kişiye sürpriz oldu.





Bezos çalışanlarına kararını bildiren mektupta yine bu şirketlere daha fazla mesai sarfetmek istediğini ifade etti.





"HİÇ BU KADAR ENERJİ DOLU OLMAMIŞTIM, EMEKLİ OLMUYORUM"





"Amazon'un genel müdürü olmak çok derin bir sorumluluk ve yorucu olabiliyor." diyen Bezos, "Böyle bir sorumluluğunuz olduğunda başka bir şeye dikkat vermeniz zor." yazdı.





Day 1 Fund, the Bezos Earth Fund, Blue Origin ve The Washington Post'tan bahseden Bezos, "Görevi bırakmaktaki maksadım emekli olmak değil. Hiç bu kadar enerjiye sahip olmamıştım. Bu kurumların oluşturabileceği etki konusunda çok tutkuluyum." dedi.





57 yaşındaki Bezos, 1994 yılında Amazon'u kitap satış yapan bir internet sitesi olarak kurdu. Bezos yönetiminde şirket dünyanın en büyüklerinden biri haline geldi. Amazon, dünya genelinde 1,1 milyon kişi istihdam ediyor.





Amazon'un piyasa değeri 2 trilyon dolara yaklaşırken, Bezos'un şahsi serveti de 200 milyar doları buldu.