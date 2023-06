İstilacı karıncalar Avrupa'yı ele geçiriyor

İstilacı karıncalar ithal bitkilerle geliyor

Merkezin çevresindeki alanda, ithal ağaçların etrafında Tapinoma Magnum adlı bir karınca türü keşfedildi.

'Avrupa istilacı karınca türlerine karşı hazırlıklı olmalı'





Lyon Claude Bernard Üniversitesi'nde Ekoloji Profesörü olan Bernard Kaufmann, "Genel olarak, dünya her geçen yıl daha da ısınıyor ve bu da 20 yıl önce hayal bile edilemeyecek türlerin ortaya çıkmasına olanak sağlıyor." şeklinde konuşuyor.Lyon'da eski bir sanayi sitesinde yer alan bir kültür ve sanat merkezi, karınca avı için pek de uygun bir yer gibi görünmüyor. Ancak karıncalar orada. Ve yerel yetkililer Lyon Claude Bernard Üniversitesi'nden ekoloji öğrencisi Néo Boinon ve Ekoloji Profesörü Bernard Kaufmann'dan onları bulmalarını istedi.Boinon, egzotik bitkilerin istilacı karıncaların yeni şehirlere ulaşmasında başlıca yollardan biri olduğunu söylüyor:"Burada, Tapinoma Magnum'un yayılmasının başlıca nedenlerinden birine bakıyoruz. Bu, üzerinde yeterince kraliçe karıncanın bulunduğu ağaçları ihraç etmemizden kaynaklanıyor. Bunlar bir kere başka bir yere geldiklerinde, kraliçe karıncalar iyi ve yerleşmiş durumda oluyor ve işçi karıncalarını her yere dağıtıyorlar."Merkezin içinde de karınca avı devam ediyor. Burada, bu kış bir karınca istilasına tanık olan manga sanatçısı Loïs Davy Aimar ile tanışıyoruz.Aimar, "Karıncalar önce lavabonun altına gelmeye başladılar ve atölyemize kadar ilerlediler." şeklinde konuşuyor.Lois’in telefonuna kaydettiği bir videodaki karıncalar muhtemelen yemek ve ısı kaynakları arıyordu.Bu görüntüleri gösteren Aimar, "Bunun gibi binlercesi vardı, yürüyorlardı. Ve bazen yerde çalışırken benim üzerimde de karıncalar oluyordu." diyor.Akdeniz havzasına özgü bir karınca türü olan Tapinoma Magnum, artık Fransa, Belçika, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde kentsel alanlarda da kolonileşti.Bu karıncalar insanları acı verici bir biçimde sokmaz ancak yine de yerli halka sıkıntı veriyor ve yerel karınca popülasyonlarını tehdit ediyorlar.Zenith parkı Lyon'da Tapinoma Magnum tarafından ele geçirilen beş alandan biri.Bilim insanı Bernard Kaufmann, gezegenimiz ısındıkça Avrupa’nın Güney Amerika elektrik karıncası gibi, daha fazla istilacı türe hazırlanması gerektiğini söylüyor:"Halihazırda küreselleşmeyle birlikte dünyanın dört bir yanından gelen 100 ila 200 karınca türü var. Ve iklim değişikliği de elbette bu süreci hızlandıracak ve daha ılıman iklimlerimizde bile, giderek daha fazla sıcağı seven, termofil türlerin yerleşmesini teşvik edecek."Kimyasal uygulamalar küçük ölçekte etkili olabilir, ancak en iyi yaklaşım, istilacı türlerin ithal edilen bitki ve ağaçlarda koloniler kurmadığından emin olarak önlem almaktır.