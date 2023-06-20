Göçmen faciasında Mısırlı ve Pakistanlı zanlılar gözaltında

Pakistan'da yas ilan edildi

Başbakan Şehbaz Şerif'in ofisinden yapılan açıklamada, İslamabad hükümetinin olaya karıştığı düşünülen insan kaçakçılığı ağının araştırılması için üst düzey bir soruşturma emri verdiği belirtildi.

Şüphe doğuran açıklamalar

BBC, Yunan sahil güvenliği tarafından yapılan açıklamalarda şüphe doğuran noktalar olduğunu ileri sürdü.

Akdeniz'in en ölümcül deniz felaketlerinden birinin geçen hafta Yunanistan açıklarında yaşanmasının ardından Mısır'da 9 şüpheli hakim karşısına çıkarken Pakistan'da 14 kişi gözaltına alındı.Taksirle adam öldürme, hayati tehlikeye maruz bırakma, gemi kazasına sebebiyet verme ve insan kaçakçılığı suçundan itham edilen ve yaşları 20 ile 40 arasında değişen dokuz Mısırlı zanlı suçsuz olduğunu belirtirken aralarından biri kaçakçı değil batan tekneden kurtulan bir yolcu olduğunu söyledi.Öte yandan birçok insan hakları ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu faciada Yunanistan'ın "yeterli kurtarma adımları atmadığını" ileri sürerken olay yerinde ölü sayısının 800 kadar olduğunu belirtti.BM'nin insan hakları ofisi 500 kadar kişinin hala kayıp olduğunu söylerken Pakistan polisi teknedeki kişi sayısının 800 olabileceğini teyit etti. Faciada şu ana kadar 80 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.BM ofisi ayrıca, geniş çaplı bir kurtarma operasyonunun başlatılması için daha erken harekete geçilmesi gerektiği iddiaları arasında, Yunanistan'ın felaketle ilgili tutumunun soruşturulması çağrısında bulundu.Bu çerçevede yürütülen soruşturmada, şu ana kadar 14 kişinin tutuklandığı ülkede yas ilan edildi.Tutuklananlardan birinin 300-350 kişi kapasiteli tekneye üç göçmen gönderdiği ve her birinden üç milyon Pakistan rupisi (yaklaşık 10 bin 500 dolar) aldığını itiraf ettiği belirtildi.Reuters'a konuşan bir polis memuru, "Hayatta kalan iki kişiden, tutuklanan şüphelilerden ve yaslı ailelerden teknenin yaklaşık 750 ila 800 kişi taşıdığını öğrendik" dedi.Görgü tanıklarının ifadelerine göre teknedeki kişi sayısı 400 ila 750 arasında değişirken, Yunan yetkililer 104 kişinin sağ kurtulduğunu ve 78 cesedin karaya çıkarıldığını açıkladı.Yunan yetkililer yaklaşık 15 saat boyunca izledikleri geminin 14 Haziran günü erken saatlerde motorunun durmasından yaklaşık 25 dakika sonra alabora olduğunu belirtiyor.Bölgedeki diğer gemilerin hareketlerini analiz eden BBC ise, aşırı kalabalık teknenin alabora olmadan önce en az yedi saat boyunca hareket etmediğini tespit etti. Ancak Yunan sahil güvenliği, bu saatler boyunca teknenin İtalya'ya doğru yol aldığını ve kurtarılmaya ihtiyacı olmadığını iddia ediyor.Yunan yetkililer, teknedekilerin yardım istemediklerini ve tekneleri batmadan hemen öncesine kadar tehlikede olmadıklarını söylediklerini savunuyor.Geminin 10 Haziran'da Libya'nın kıyı kenti Tobruk'tan yola çıktığı düşünülüyor. Yunan hükümet yetkilileri, gemide bulunanların çoğunun Mısır, Suriye ve Pakistanlı olduğunu belirtiyor.