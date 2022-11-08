İsveç Başbakanından NATO'ya üyelik açıklaması: Muhtırayı sonuna kadar uygulayacağız

NATO’yla üyelik sürecine ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye’ye gelen İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Anıtkabir’i ziyaret etti.







Kristersson, basına yaptığı açıklamada da, “İsveç Parlamentosu’nda Türkiye ile ‘İsveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’ kurulması için çalışma başlatıldığını duyurmak isterim. İsveç Muhtırayı sonuna kadar uygulayacak. İsveç terör örgütleriyle diyaloğa girmeyecek” dedi.







Ziyarette, Kristersson’a Ankara Vali Yardımcısı İlhan Turgut, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, İsveç’in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Atalay eşlik etti.