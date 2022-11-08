CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu. Soylu'nun 'haftada 5 bin satıcı ya da imalatçı yakalıyoruz' açıklamasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:





“BURASI KOLOMBİYA MI?”



*Onurlu bir iktidar kirli para gelsin istemez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gri listeye alındı. Kara paranın Türkiye’de aklandığını Mısır’daki sağır sultan biliyor. Mısır’daki sağır sultan da bilsin Bay Kemal 85 milyonun hakkını hukukunu koruyacaktır.







*Haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz diyor. Burası Kolombiya mı Bogota mı? Narcos dizisini mi izliyoruz! Yılda 260 bin kişi eder. Yakalanmayanları hesapla 1 milyon.





BİZİM FOTOROMAN NEREDE?

*Sırp çete lideri İstanbul’da yakalandı. 8 yıldır İstanbul’da villada oturuyor beyefendi. Saray, fotoroman ne yapıyorlar? Ağırlıyorlar herhalde. 8 yıldır beyefendi orada.







*Polis arama, kazı yapıyor. Kaybolan erkekler, kadınlar var. Biz üstlerine gittikleri zaman hareket ediyorlar ama bunlar beceremezler.





*Parayla teslim alınmışsanız iradeniz teslim alınmış demektir. Bunlar İstanbul’da her türlü pisliğe bulaşıyor.





*Bana ‘ispat et ispat’ diyorlardı ya. Daha neyini ispat edeyim? 8 yıldır krallar gibi yaşıyor adam İstanbul’da. Yakasını tut ve götür mahkemeye diyorsanız ona millet karar verecek.





*İktidara geleceğiz, göreceksiniz. Tek tek yakalarından yapışıp hakim huzuruna çıkaracağız.





*Bizim fotoroman nerede? Bir insanın gram onuru olsa bir dakika durmaz istifa eder. Böyle insanlar ülkeye en büyük zararı veriyorlar. Hamisi kim? Sarayda oturan zat. El ele verip bu işleri çeviriyorlar.





ALTI NAMUSLU LİDER BELİRLEYECEK

*Tuz koktu su çürüdü. Geldiğimiz yer bu nokta. Cumhuriyet’ten intikam almayı da söylemeyi ihmal etmiyorlar. Bir yüzey var yüzeyin altında sığ alanda biriken pislik var.







*Yozlaşmanın merkezi saraydır. Bu devletin namuslu polisleri, güvenlik güçleri var. Devleti sahipsiz kılmak istiyorlar. Benimle anlaşmayı denediler duvara tosladılar.





*Kılıçdaroğlu’nun önünde sizin geçemeyeceğiniz duvarlar var. Halkın duvarıdır onlar. İkinci adımı attılar baktılar. Bunlara sesleneyim. Cumhurbaşkanı adayını taşeron sermayedarlar değil altı namuslu lider belirleyecek. İlk seçimlerde tabloyu ters yüz edeceğiz.





*Önemli soru sistemdeki çürüklüğü nasıl temizleriz? Bana dava açıyorlar. Polisler canım ciğerim. Onlar Bay Kemal’in ne olduğunu biliyorlar.





*Onlara robot muamelesi yapanın kim olduğunu biliyorlar. Kimse endişe etmesin. Polislerimizi intihara sürükleyen kirli yapı şimdi İBB Başkanımızı siyasi yasaklı yapmaya çalışıyor.





*Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır. Boğazınıza takılır ve kalır. Biz Ekrem İmamoğlu’nu kimseye yedirmeyiz.





BÜROKRATLARA ÇAĞRI

*Bu ülkede ciddi bir çürüme var. Türkiye’yi yönetemiyorlar saray ayrı havada bürokrasi zaten bırakmış. Bürokrat arkadaşlarıma çağrı yapayım; ülkenize sahip çıkın hiçbir yanlış işlemin altına sakın ola ki imza atmayın.







*Kirli parayı kabul etmezseniz bataklık kurur. Bizim paraya ihtiyacımız var ama temiz paraya ihtiyacımız var. Temiz bir iktidar temiz bir parayı ister.





BAY KEMAL TEMİZ PARAYI BULDU

*Temiz para dedim Erdoğan hemen bağırdı. ‘Temiz para, kirli para mı olur’ diye. Ekonominin e’sini bilmezseniz bağırırsınız başka bir şey yapamazsınız.







*Kaynağı belirsiz paraları, Suriyeli sığınmacılar, Afganlar geliyor. Erdoğan da bunları tepe tepe bir şekliyle kullanıyor.





*Evet geziyorum, gidiyorum, konuşuyorum ama hiç kimse endişe etmesin. Bu kardeşiniz, Bay Kemal temiz parayı buldu. Bundan emin olmanızı isterim.





*Bu para sadece Türkiye için değil dünyanın her tarafına bir şekliyle gidiyor. Düşük faizli bir para. Bu paranın size gelmesi için kara paranın olmaması lazım.





*Ben bu parayı buldum. Sen nereleri gezdiğimi zaten bilemezsin, ben senin gittiğin yerlere gitmem ki. Sen baronlarla konuşursun ben konuşmam ki.





*5 trilyon dolar yatırımcı parası olan kurumlarla görüştüm İngiltere’de. Erdoğan şimdi diyecek ‘Nerden buldu nasıl konuştu’ diyecek.





*Sen bilmezsin, sen ülke sevdası, işsizlik, yoksulluk, büyüme, temiz para, ahlak, erdem, adalet, Türkiye nedir bilmezsin.







