İsveç ve Finlandiya için imzalar atıldı

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sonrasında olası bir Moskova müdahalesinden çekinerek NATO üyeliği başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin 'terör' vetosuyla karşılaşmıştı.





Bu iki ülkenin teröre verdiği destek nedeniyle NATO üyeliklerine sıcak bakmayan Türkiye'nin 'terör' vetosunun aşılmasının ardından NATO'ya giriş süreçleri devam eden İsveç ve Finlandiya için NATO'ya katılım protokollerinin imzalandığı aktarıldı.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolleri imzalandı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolleri imzalandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, “İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşmaya saygı duyacağız ve uygulayacağız. Anlaşmada, Türkiye'ye teslim edilecek kişilerin listesi yok. Bu konu, İsveç'in kendi mevzuatına göre uygulanacak. Saygı çerçevesinde görüşmeler yaptık. Türkiye'nin gündeme getirdiği güvenlik endişelerini çok ciddiye aldık. Geçmişte Türkiye ile de iyi ilişkilerimiz oldu. Hızlı bir onay süreci umuyorum. Türkiye'nin güvenlik ve terör konusundaki endişelerini ele alan bir mutabakat zaptı yaptık. Umarım üç ülke Finlandiya, İsveç ve Türkiye, bunun Türk parlamentosunun da onaylamasına yol açacak iyi bir belge olduğunu görür” dedi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: “Türkiye, terör saldırılarından en çok etkilenen NATO ülkesi ve bu nedenle endişeleri haklıdır. Tüm müttefiklerin terörle mücadele etmesi gerekiyor. Finlandiya ve İsveç, bu konuda kendi mevzuatları çerçevesinde faaliyet gösteriyor” ifadelerini kullandı.