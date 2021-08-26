Samanyolu Haber /Dünya / İsveçli savcının Bitcoin hatası uyuşturucu tacirlerine yaradı /26 Ağustos 2021 09:30

İsveçli savcının Bitcoin hatası uyuşturucu tacirlerine yaradı

İsveçli savcının hatası hükümete pahalıya patladı. Savcının kriptopara birimini günün kuru üzerinden hesaplaması üzerine İsveç hükümeti hüküm giyen üç uyuşturucu tacirine 1,3 milyon euro değerinde Bitcoin'i geri vermek durumunda kaldı.

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Savcı Tove Kullberg Nisan 2019'da üç uyuşturucu taciriyle birlikte ele geçirilen 36 Bitcoin değerindeki kazancın yasadışı yöntemlerle elde edildiği gerekçesiyle haczini talep etti. Savcının talebi kabul edildi ve iddianamede yer aldığı üzere o tarihte Bitcoin'in İsveç kronu karşısındaki değerine göre yaklaşık 127 bin euroya (1,3 milyon kron) el konuldu.

Mahkumlar Mayıs 2019'da hapse girdikten sonraki iki yıl içinde İsveçli yetkililer uyuşturucu suçuyla bağlantılı kazancın açık arttırmayla satışı gerçekleştirildi. Ancak bu süre içinde 36 Bitcoin'in değeri 130 bin eurodan 1,5 milyon euroya yükseldi.

Mahkumların borçlarını karşılamak için bugünün parasıyla yalnızca 3 Bitcoin'in yeterli olması sebebiyle mahkumlara 33 Bitcoin'in geri ödenecek.

Olayı büyük talihsizlik olarak değerlendiren İsveçli savcı Kullberg, savcılara kriptopara birimine dair daha fazla bilgi ve eğitim verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kullberg'e göre bu olay İsveçli savcıların suçla bağlantılı kazançla ilgili işlemlerde kripto para birimi ile yaşadıkları ilk durum.
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